Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis līdz 93







Stacionāros aizvadītajā diennaktī ievietoti pieci Covid-19 pacienti, savukārt kopumā slimnīcās Covid-19 pacientu skaits pieaudzis līdz 93, liecina aktuālākie Nacionālā veselības dienesta informācija.

Patlaban 78 pacienti ārstējas ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 15 ar smagu slimības gaitu.

Tādējādi 16,1% no visiem stacionētajiem šobrīd ir smaga slimības gaita.

Diennakts laikā no slimnīcām izrakstīts viens pacients, līdz ar to no stacionāriem kopumā izrakstīti 14 196 pacienti.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 22 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet nav saņemti ziņojumi par nāves gadījumiem, kas saistīti ar Covid-19, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā pēdējās diennakts laikā nokrities no 43,4 līdz 42,4.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 3456 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,6%.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 kopumā ir saslimuši 137 653 cilvēki. Pēdējo 14 dienu laikā Latvijā konstatēti 803 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību jau pārslimojušiem.

Kopumā Latvijā miruši 2528 ar šo slimību sasirgušie.