"Katru gadu ir cilvēki, kas aizrijas ar šašliku!" Skride mudina visus iemācīties, kā palīdzēt šādās reizēs







Svētki, īpaši Saulgrieži, mediķiem un daudziem citiem dienestiem ir saspringtāks darba laiks. Katru gadu dzirdēts par kādiem apdegumiem, lecot pāri ugunskuram, neapdomīgi lietojot grilu, vēl bieži sastopama un dzīvībai bīstama lieta ir aizrīšanās.

“Katru gadu diemžēl ir cilvēki, kas aizrijas ar gaļu, ar šašliku, tāpēc ikvienam būtu jāspēj sniegt pirmo palīdzību. Tas attiecas uz jebkuru situāciju, ne tikai sirdsdarbības apstāšanās reizēm,” to TV24 raidījumā “Ārsts atbild” silti iesaka Andris Skride, RSU profesors, Skrides Sirds klīnikas dibinātājs, kardiologs.

Aizrīšanās gadījumos ir tāds Heimliha paņēmiens, kas jāpielieto, kur no aizmugures satver cilvēku apmēram diafragmas rajonā, izdarot straujāku saspiešanu ar rokām – to var apskatīties internetā un palasīt sīkāk par to, mudina ārsts.

Skride uzskata, ka pirmās palīdzības kursus ikvienam vajadzētu atkārtot reizi divos vai trijos gados, ne tikai kārtojot autovadītāja apliecību.

Vēl speciālists kā vienu no svētku blaknēm min pārēšanos: “Ne jau ka vienreiz cilvēks pārēdas, būs kaut kas slikts, bet pārēšanās kopā ar alkoholu var izraisīt sirdsdarbības ritma traucējumus, piemēram, mirdzaritmiju. Pēc svētkiem un alkohola lietošanas slimnīcās neatliekamās palīdzības nodaļas ir pilnas ar šāda veida pacientiem.”