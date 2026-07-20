Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: pexels

Staiceles pagastā kopīgas iedzeršanas laikā brālis sadur policijas meklētu brāli 0

Pievieno LA.LV
LETA
10:22, 20. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Limbažu novada Staiceles pagastā kopīgas alkohola lietošanas laikā brālis ar nazu sadūris otru brāli, kurš atrodas policijas meklēšanā, aģentūru LETA informēja Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.

Pensionāriem atpūta pie ezera beidzas letāli – tiek uzskatīts, ka viņus nonāvējis lācis 7
Veselam
Ko ēst, lai uzturētu savas nieres lieliskā stāvoklī: 9 visnoderīgākie pārtikas produkti
Kokteilis
Frāzes, kuras mīļā miera labad neteikt latviešu sievietei – pat tad, ja tuvojas pasaules gals 1
Lasīt citas ziņas

Svētdien, 19. jūlijā, plkst. 18.59 Limbažu novada Staiceles pagastā divu brāļu kopīgas alkohola lietošanas laikā izcēlās konflikts, kura laikā viens no vīriešiem ar nazi iedūra otram, nodarot miesas bojājumus.

Cietušais tika nogādāts ārstniecības iestādē. Viņam konstatēts 2,82 promiļu alkohola reibums.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Kad mēs augām, tādi vārdi bija tikai onkuļiem…” gudrinieki apspriež jauno vārdu došanas modi
“Tik daudzi labi dzīvokļi paskrējuši garām…” Īres tirgū atklājas problēma, ar kuru saskaras simtiem cilvēku
Jūlijs iegriežas neierastās sliedēs – sinoptiķi atklāj šīs nedēļas laika prognozi

Pārbaudot cietušā datus, noskaidrots, ka persona atrodas meklēšanā. Par notikušo sākts kriminālprocess, informē Vaskāne.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
Viņi nolēma vīriešus tīši nonāvēt, jo… Rēzeknes pusē divi pusaudži izdara dubultslepkavību reibumā
Krimināls
“Vienu dāmu nevarēja sadalīt pa diviem”. Tiesa nolemj, cik gadu vainīgajam par dubultslepkavību būs jāsēž aiz restēm
Vienā istabā pamanīja vairākus maisus… Zināmi jauni fakti par šausminošo slepkavību pērn Jūrmalā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.