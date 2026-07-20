Staiceles pagastā kopīgas iedzeršanas laikā brālis sadur policijas meklētu brāli 0
Limbažu novada Staiceles pagastā kopīgas alkohola lietošanas laikā brālis ar nazu sadūris otru brāli, kurš atrodas policijas meklēšanā, aģentūru LETA informēja Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.
Svētdien, 19. jūlijā, plkst. 18.59 Limbažu novada Staiceles pagastā divu brāļu kopīgas alkohola lietošanas laikā izcēlās konflikts, kura laikā viens no vīriešiem ar nazi iedūra otram, nodarot miesas bojājumus.
Cietušais tika nogādāts ārstniecības iestādē. Viņam konstatēts 2,82 promiļu alkohola reibums.
Pārbaudot cietušā datus, noskaidrots, ka persona atrodas meklēšanā. Par notikušo sākts kriminālprocess, informē Vaskāne.