Viņi nolēma vīriešus tīši nonāvēt, jo… Rēzeknes pusē divi pusaudži izdara dubultslepkavību reibumā 0
Latgales rajona tiesa diviem jauniešiem par dubultslepkavību Rēzeknē katram piespriedusi brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un sešiem mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz trim gadiem, aģentūru LETA informēja prokuratūrā.
Jau ziņots, ka 2024. gada janvārī tobrīd 16 gadus vecie jaunieši kopā ar citiem vīriešiem lietoja alkoholiskos dzērienus, kad savstarpējo nesaskaņu dēļ starp viņiem izcēlās konflikts. Apsūdzētie tīši iedūra vienam vīrietim ar asu priekšmetu vairākās ķermeņa daļās, nodarot viņam vidēji smagus miesas bojājumus.
Būdami neapmierināti ar apsūdzēto jauniešu izdarītajām pretlikumīgajām darbībām, pārējie mājās esoši vīrieši lika viņiem pamest māju.
Apsūdzētie, no kuriem viens bija alkohola ietekmē, bet otrs psihotropo vielu ietekmē, apzinoties, ka viens vīrietis ir smagā alkohola reibumā, cits ir ar lauztu kāju un smagā alkohola reibumā, tātad atrodas bezpalīdzības stāvoklī un nevar fiziski pretoties pret viņiem vērstajām vardarbīgajām darbībām, nolēma vīriešus tīši nonāvēt.
Apsūdzētie jaunieši sāka sist vīriešiem pa dažādām ķermeņa daļām un ar mājās atrastu nazi iedūra viņiem vairākas reizes sirds rajonā, mugurā, kājās, rokās.
Apsūdzēto darbību rezultātā vīriešiem tika nodarīti smagi miesas bojājumi, kas ir tiešā cēloņsakarībā ar viņu nāves iestāšanos.