“Starp tirgotājiem pastāv karteļa vienošanās!” Eksperte skaidro augstās inflācijas patieso iemeslu 0
Latvijas centrālā banka nevar regulēt inflāciju, jo visi groži atrodas Eiropas Centrālās bankas rokās, TV24 raidījumā “Dienas personība” atzina Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka.
Viņa norāda, ka viens no inflācijas cēloņiem ir izkropļotā konkurence. “Starp tirgotājiem pastāv karteļa vienošanās, un ir jūtams konkurences trūkums,” uzsvēra Šteinbuka, piebilstot, ka tā ir tikai hipotēze.
Tāpat viņa skaidroja, ka cenu kāpumu veicina arī strauji augošie iedzīvotāju ienākumi un algas. “Tas nenosedza visus zaudējumus, kurus piedzīvojām kopš Covid – 19 laikiem, bet tas dod impulsu cenu pieaugumam,” skaidroja padomes priekšsēdētāja.
Vienlaikus viņa prognozēja, ka tuvākajā laikā būtiski algu kāpumi nav gaidāmi. Tā gan nav īpaši laba ziņa iedzīvotājiem, taču Šteinbuka uzsver, ka inflācijas bremzēšanai daudz svarīgāk ir pastiprināti pievērst uzmanību konkurencei tirgū.
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka inflācija skārusi arī reģionālo sabiedrisko transportu. Sākot no 2026.gada 15.janvāra pieaugs biļešu cenas. Piemēram, maršrutā Rīga-Imanta vilciena biļete saglabāsies 1,5 eiro apmērā, bet reisā Rīga-Sigulda vilciena biļetes cena pieaugs no 2,5 eiro līdz 2,8 eiro. Tajā pašā laikā biļetes cena autobusā un vilcienā maršrutā Rīga-Dubulti palielināsies no diviem eiro līdz 2,3 eiro.
Vilciena biļete maršrutā Rīga-Daugavpils palielināsies par 20 centiem – no 8,7 eiro līdz 8,9 eiro, savukārt autobusa biļete maršrutā Rīga-Liepāja palielināsies par 20 centiem – no 10,4 eiro līdz 10,6 eiro, kā arī vilciena biļetes cena maršrutā Rīga-Liepāja palielināsies par 20 centiem – no 8,9 eiro līdz 9,1 eiro.