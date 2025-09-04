Inflācija skārusi arī sabiedrisko transportu – no jaunā gada braucieni kļūs dārgāki 58
Reģionālajā sabiedriskajā transportā no 2026.gada 15.janvāra pieaugs biļešu cenas, ceturtdien nolēma Sabiedriskā transporta padome.
Tostarp vilcienu pārvadājumos tarifs pieaugs vidēji par 6,6%, bet autobusu pārvadājumos tarifs palielināsies par aptuveni 7,5%.
Plānots, ka vilcieniem un autobusiem tiks palielināta brauciena maksa starp zonām par 30 centiem, izņemot braucienus A zonā. Savukārt vilcieniem ārpus elektrificētajām zonām un autobusiem ārpus zonām visām pieturām braukšanas maksa tiks palielināta par 20 centiem.
Piemēram, maršrutā Rīga-Imanta vilciena biļete saglabāsies 1,5 eiro apmērā, bet reisā Rīga-Sigulda vilciena biļetes cena pieaugs no 2,5 eiro līdz 2,8 eiro. Tajā pašā laikā biļetes cena autobusā un vilcienā maršrutā Rīga-Dubulti palielināsies no diviem eiro līdz 2,3 eiro.
Vilciena biļete maršrutā Rīga-Daugavpils palielināsies par 20 centiem – no 8,7 eiro līdz 8,9 eiro, savukārt autobusa biļete maršrutā Rīga-Liepāja palielināsies par 20 centiem – no 10,4 eiro līdz 10,6 eiro, kā arī vilciena biļetes cena maršrutā Rīga-Liepāja palielināsies par 20 centiem – no 8,9 eiro līdz 9,1 eiro.
Plānots, ka izmaiņas tarifos stāsies spēkā no 2026.gada 15.janvāra.
Sabiedriskā transporta padomē aģentūru LETA informēja, ka tarifu izmaiņas ir sabalansētas, lai saglabātu pakalpojumu kvalitāti, garantētu finansiālu ilgtspēju un sinhronizētu cenas ar Baltijas reģiona līmeni. Tarifu korekcijas ir orientētas uz pārvadājumu attālumiem, ņemot vērā reģionu pieejamību.
Padomē uzsver, ka Latvijā ir vienas no zemākajām reģionālā sabiedriskā transporta biļešu cenām Eiropā, kā arī izmaiņas bija nepieciešamas, lai saglabātu pieejamu un kvalitatīvu sabiedriskā transporta pakalpojumu visā Latvijas teritorijā.
Tarifi tiek pārskatīti regulāri ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā uzkrāto inflācijas līmeni un vidējās darba samaksas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.
Jau vēstīts, ka 2023.gada decembrī Sabiedriskā transporta padome apstiprināja reģionālā sabiedriskā transporta jauno biļešu un tarifu sistēmu. Tostarp 2024.gada 1.aprīlī reģionālajā sabiedriskajā transportā stājās spēkā jauni tarifi un biļešu veidi.
Jaunajā tarifu sistēmā minimālā braukšanas maksa Rīgā ir 1,5 eiro, citās pilsētās – viens eiro, bet ārpus pilsētām – 0,7 eiro. Vienlaikus maksa par braucienu ar vilcienu, piemēram, maršrutā Rīga-Liepāja pieauga no 7,4 eiro līdz 8,01 eiro, kamēr maksa par braucienu ar autobusu šajā maršrutā palielinājās no 8,65 eiro līdz 10,4 eiro.
Iepriekšējā reģionālā sabiedriskā transporta tarifu sistēma Latvijā bija spēkā kopš 2020.gada.
ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.