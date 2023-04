STOPkadri: Ko paši jaunieši domā par obligāto dienestu? “Tie ir 11 manai attīstībai atņemti mēneši” Ieteikt







TV24 raidījums “STOPkadri” aptaujājis vairākus jauniešus, lai uzzinātu, kādas tad ir viņu domas par obligāto militāro dienestu. Turpinājumā jauniešu komentāri!

Artūrs Jānis Artamonovs, Limbažu valsts ģimnāzijas 11.klases skolnieks: “Man ir 18 gadi. Man noteikti būs jāiet obligātajā dienestā, bet es personīgi neiebilstu. Mani rosinās tieši jūtas pret valsti. Bet, es domāju, tas likums tiek izvērsts tikai ģeopolitisko iemeslu dēļ. Ja šobrīd nekas Eiropā nenotiktu, šis būtu bezjēdzīgs priekšlikums.”

Emīls Galbergs, Rīgas valsts ģimnāzijas 9.klases skolnieks: “Ģenerāli militārā karjera mani ieinteresētu, bet ne obligātais militārais dienests. Es uzskatu, ka katram cilvēkam pašam ir jālemj, ko viņš vēlas darīt. Manuprāt, obligātais militārais dienests sastāvēs no cilvēkiem, kas nav īsti motivēto to darīt. Tas būtu pilnvērtīgāk, ja tur būtu vairāk cilvēku, kurus interesē šī joma un kuri vēlas to darīt. Tie ir manai attīstībai atņemti 11 mēneši ceļā pēc 12.klases.”

Kārlis Ābele, Liepājas valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieks: “Laiki ir mainījušies. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā un kāpēc man tas būtu jādara? Kāpēc meitenēm tas nav jādara? Tas nav mans nosacījums, bet tas ir no godīguma viedokļa absolūti nepareizi. Es cienu Latviju, bet es apzinos savas spējas un to, ko es varu darīt. Un es absolūti nevaru izpildīt to, kas aizsardzības dienestā būtu no manis prasīts, un tam nav nekāda sakara ar cieņu pret valsti.”

Matīss Snusbergs, Rīgas 6.viduskolas 11.klases skolnieks: “Es piekrītu idejai, ka mums vajag šo valsts aizsardzības dienestu, arī ņemot vērā argumentus par šo nepieciešamību un ka esam vienīgā valsts, kurā nav šāda aizsardzības dienesta, tādēļ es uzskatu, ka mums vajag šādu dienestu. Tas ir par vēlmi kalpot dzimtenei. Šis ir likums par to, vai mēs gribam kalpot savai dzimtenei un to aizsargāt.”