Studiju laikā iztrūkst vismaz viena ļoti svarīga detaļa: studenti atklāj, ka medicīnas studijas Latvijā ir nepilnvērtīgas
Veselības aprūpe ir ļoti svarīga, taču tikpat svarīgi ir, lai aprūpes laikā tiktu ievēroti likumi, normas un ētikas prasības. LA.LV daudz esam publicējuši stāstus, kuros, šķiet, kāds no šiem aspektiem no medicīnas personāla puses ir izpalicis. Vienlaikus kāda soctīklotāja ieraksts liek aizdomāties arī no otras puses.
“Medicīnas studijās ļoti pietrūka informācijas par ārstniecības juridisko pusi. Tā netika apskatīta nevienā no kursiem. Arī rezidentūrā tam netiek pievērsta uzmanība. Jā, varam un vajag pašiem pētīt likumus, bet ļoti noderētu, ja to varētu darīt kopā ar kādu jomas ekspertu, analizējot reālas situācijas. Pārdomas pēc nesenajām medijos aprakstītajām pacientu sūdzībām,” vietnē “Threads” raksta Luijs.
Par to, kas ir vainīgs un atbildīgs sabiedrībā izskanējušajos gadījumos par šķietamu ārstu nolaidību slimnīcās, var spriest atbildīgās iestādes vai tiesa. Taču, šķiet, juridiskās zināšanas medicīnas personālam atvieglotu dzīvi gan pašiem, gan pacientiem.
Arī Ināra komentāros piekrīt Luijam: “Medicīnas studijās nav daudz kas no reālā, jo lekcijas pārsvarā lasa akadēmiķi, kuri nemaz nezina daudz ko no reālās vides. Laiks jaunajiem strādāt pie jaunām, efektīvākām programmām. Tikai tā būs smaga cīņa ar galvām.”
Arī fizioterapeite Marta uzskata tāpat. Viņa pauž, ka fizioterapijas maģistra studijās viņai ir bijis kurss “Veselības vadības juridiskie aspekti”, un uzskata, ka arī medicīnas studijās tas būtu noderīgs.
Savukārt Kārmena atklāj, ka arī sociālā darba studijās ir vairāki juridiskie kursi: “Tas liekas ļoti traki – mums RSU sociālajā darbā ir vairāki juridiskie kursi. Mediķiem būtu obligāti jāzina kaut vai tas, kādi ir pienākumi pret bērniem – par ziņošanu un ārstēšanu, ja pusaudzis atsakās.”
Vienlaikus Marina uzskata, ka juridisko pusi var apgūt ar mākslīgā intelekta palīdzību: “Jā, bet tomēr eksistē mākslīgais intelekts, kas to spēs izdarīt kvalitatīvi un labi, turklāt daudz ātrāk. Protams, kaut kādas smalkas detaļas varbūt nē, bet mūsu medicīniskajam līmenim būs okei.”
