“Piedzēries tēvainis sodu nav pelnījis!” Sieviete novēro nepatīkamu situāciju sabiedriskajā transportā, kas, kā izrādās, ir norma 0
Sociālajos medijos izcēlusies diskusija par sabiedriskā transporta kontrolieru darbu. Kāda sieviete novērojusi visnotaļ nepatīkamu situāciju, kas, kā izrādās, ir pieņemama.
“Nožēlojami, Rīgas satiksme! Ar dzērājiem kontrole “neņemas”, pārējiem gan sodiņš! Čalis viņus apsaukāja, bakstīja sievieti, atstāja traucēt visus pasažierus, biļetes nebija. Un viņi izkāpa ārā — “nečakarēsimies”. Šeit puisim tikai policija un miers,” pieredzētajā vietnē “Threads” dalās Zanda.
Viņa turpina, sakot: “Ārzemju tūristu momentā izsēdināja, lai rakstītu sodu. Piedzēries tēvainis, kas te latviešu valodā runājošos par fašistiem saukā, gan sodu nav pelnījis.”
Arī soctīklotājs Kārlis dalās pieredzē. Viņš norāda, ka līdzīgas situācijas vairākkārt piedzīvojis jau pirms vairākiem gadiem, kad vēl regulāri izmantojis sabiedrisko transportu. Pēc viņa teiktā, laiks ir pagājis, taču šī netaisnība, viņaprāt, joprojām turpinās.
Viņš arī pauž neapmierinātību ar to, ka, viņaprāt, dažādi pārkāpēji nereti paliek bez ievērības, kamēr pret kārtīgiem pasažieriem izturas stingrāk, turklāt dažkārt arī rupjā manierē.
“Rīgas satiksme” komentāru sadaļā ir dalījusies ar skaidrojumu par šādām situācijām: “Saprotam Jūs, taču jāņem vērā, ka kontrolieri savā darbā bieži saskaras ar agresīvu rīcību. Situācijās, kad pastāv konflikta vai agresijas risks, primārais ir drošība. Un šeit runa nav tikai par mūsu kolēģiem, bet arī par pasažieriem, kuri konkrētajā brīdī atrodas transportlīdzeklī. Tāpēc atsevišķos gadījumos var tikt pieņemts lēmums neeskalēt situāciju. Vienlaikus kontrolierim ir jāizvērtē, vai konkrētā persona nerada apdraudējumu apkārtējiem, un nepieciešamības gadījumā jāpiesaista policija, kas ir apmācīta profesionāli rīkoties šādos gadījumos. Tas viss gan nemaina noteikumus — katram pasažierim ir pienākums reģistrēt biļeti, un kontroliera pienākums ir to pārbaudīt. Ja biļetes nav, var tikt piemērots sods.”
Zanda gan ar šādu skaidrojumu nav mierā. Viņa uzskata, ka šāda situācija rada jautājumu — vai tie, kuri apdraud kontrolierus, var vienkārši nepirkt biļeti un turpināt braukt. Viņasprāt, tam vispār nevajadzētu būt diskusiju jautājumam — nākamajā pieturā transportam būtu jāapstājas un jāizsauc policija.
Viņa arī norāda, ka šādā gadījumā apdraudēti ir ne tikai kontrolieri, bet arī citi pasažieri. Zanda pauž neizpratni, kāpēc sods tika piemērots tūristam, kamēr agresīvs un, pēc viņas teiktā, iereibis pasažieris varējis turpināt braucienu un apdraudēt apkārtējos.
Uzņēmums savā nostājā ir nelokāms un pauž: “Kā jau rakstījām, kontrolierim agresijas gadījumā nevajadzētu lieki eskalēt situāciju, it īpaši, kā Jūs rakstījāt, ka pasažieris izturējās nicīgi. Mēs esam sazinājušies arī ar kolēģiem, lai pārbaudītu videoierakstus.”
