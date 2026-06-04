VIDEO. “Domā, viņas visas negribēja jaunībā būt Džūlijas vietā?” Deputātēm rātni un ilgi jāsēž, lai tiktu pie foto ar šo Holivudas zvaigzni 0
Holivudas aktieris un cilvēktiesību aizstāvis Ričards Gīrs 3. jūnijā bija ieradies Rīgā Starptautiskās kampaņas par Tibetu (ietvaros. Tā bija viņa pirmā vizīte Latvijā. Galvenais mērķis – Tibetas kultūras un cilvēktiesību aizstāvība, īpaši uzsverot Ķīnas komunistiskās partijas īstenoto apspiešanu un Tibetas kultūras iznīcināšanu.
Vizītes laikā Gīrs tikās ar Latvijas Saeimas deputātiem (Saeimas deputātu grupas Tibetas atbalstam rīkotā tikšanās). Piedalījās preses konferencē kopā ar Starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidenti Tenčo Giatso un citiem pārstāvjiem. Piedalījās dokumentālās filmas “Laimes gudrība” (Wisdom of Happiness) par Dalailamu seansā kinoteātrī “Splendid Palace”, kur tikās arī ar skatītājiem.
Viņš uzsvēra, ka vizīte nav tikai vienreizēja, bet mērķis ir veidot ilgtermiņa sadarbību un izpratni par Tibetu Latvijā.
Šis fakts nepalika nepamanīts arī soctīklotājiem. Komentāri vietnē “X” galvenokārt ir viegli ironiski un humoristiski, fokusējoties uz Saeimas deputātu vēlmi nobildēties ar Holivudas zvaigzni.
Daudzi to uztver kā tipisku “zvaigžņu medīšanu” un salīdzina ar iepriekšējām slavenību vizītēm Latvijā. Cilvēki smejas, ka deputāti “pacietīgi gaidīja”, lai nofotografētos ar “Holivudas zvaigzni”; daži pat jautā, vai tas ir Harisons Fords.
Daži šo vēlmi nofotografēties ar kinozvaigzni komentāros sauc par “pāķu čempionātu” vai “lētuci”, norādot, ka tas izskatās nedaudz komiski un nav nekas jauns. Ir arī viegls sarkasms par to, ka “ne katru dienu jaunības elks atbrauc uz Ipiķiem”.
Daži aizstāv normālu cilvēcisku reakciju – ka nav nekas slikts gribēt nobildēties ar leģendu (piemēram, salīdzinot ar F1 fanu, kurš gaidīja Hamiltonu). Lūk, ieskats vēl dažos komentāros.
Džūlija Robertsa arī braukšot, bet tas prieks tiks nākamajam Saeimas sasaukumam
— Inga Spriņķe (@IngaSPR) June 4, 2026
Nu beidz, domā viņas visas negribēja jaunībā būt Džūlijas vietā?
— Guntars Gribusts (@GuntarsGribusts) June 4, 2026
Izskatās pēc izskatās pēc Ingrīdas Circenes, bet varbūt… Fords!
— Cesvainis (@cesvainis) June 4, 2026
Ramonu redzu, Circene, izskatās, ka vairs nespēj padomāt (lai ko tas nozīmētu), tiktāl viss pareizi, bet neredzu Mieriņu – lūk, tas ir satraucoši.
— Jānis Liksts (@janisliksts) June 4, 2026
Ir vēl atsevišķas fotosesijas internetā, selfiju galerija. Tai skaitā večiem.
— Andris Tihomirovs (@atihomirovs) June 4, 2026
Tas aktieris ir Tibetas draugs vai migrantu draugs?https://t.co/kSi17MsiBD
— Daina_P (@Daina_P) June 4, 2026