Karš Ukrainā noteikti beigsies – fiziķis sniedz zinātnisku skaidrojumu šai tēzei 0
Karš Ukrainā nevar ilgt mūžīgi, jo jebkuram procesam pasaulē ir sākums un beigas. To izskaidro fizikas fundamentālie likumi, kas attiecas uz visām parādībām, sākot no dabas līdz sociālām. To ekskluzīvā intervijā Tns.ua skaidroja Kijivas Tarasa Ševčenko Nacionālās universitātes asociētais profesors un populārais blogeris Mihailo Visockis.
Pēc zinātnieka domām no fizikas viedokļa nav tādu parādību, kas varētu ilgt bezgalīgi. Tas attiecas arī uz karu, kas ir nevienlīdzīgs process. “Jebkuram nevienmērīgam procesam vienmēr ir savas beigas. Nav mūžīgu procesu. Tikai kosmosa eksistence var būt mūžīga, lai gan arī tā nav mūžīga. Kosmoss tāpat kādreiz ies bojā,” skaidroja Visockis.
Viņš uzsvēra, ka pat ja cilvēkiem šķiet, ka noteikti notikumi ilgst ļoti ilgu laiku, tā ir tikai subjektīva uztvere. “No fizikas viedokļa nav neviena procesa, kas varētu ilgt mūžīgi. Jebkuram procesam vienmēr ir savs sākums. Jebkuram procesam vienmēr ir savs gals,” atzīmēja fiziķis.
Zinātnieks piebilda, ka jebkuras parādības ilgums ir atkarīgs no apstākļiem, bet pabeigšana ir neizbēgama. “Un pat ja mums šķiet, ka noteikts process ilgst mūžīgi un ilgs mūžīgi, tas ir mūsu subjektīvais novērojums, šī ir mūsu subjektīvā sajūta,” sacīja Visockis.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka šis modelis attiecas gan uz negatīviem, gan pozitīviem notikumiem. “Par laimi, nekas neturpinās mūžīgi. Par laimi, viss sliktais kādreiz beigsies. Diemžēl arī viss labais kādreiz beigsies. Tāpēc nekas nevar ilgt mūžīgi,” viņš secināja.