“Tā ir tā agresija, ko mēs nevēlamies savā iestādē.” Populārs bārs Jelgavā skaidro, kāpēc neapkalpo cilvēkus treniņbiksēs 2
Jelgavas alternatīvās mūzikas bārs “Melno Cepurīšu Balerija” pirms pāris dienām savos sociālajos tīklos publicēja atgādinājumu par savas iestādes striktu noteikumu – klienti, kas ierodas klubā treniņbiksēs, var ienākt vienīgi uz īslaicīgu brīdi, lai paņemtu ēdienu līdzņemšanā. Ēdienus un dzērienus pie galdiņiem vai dīvānos šādā apģērbā baudīt nav atļauts.
Pie ieejas ir uzlikta zīme, bet cilvēki to turpina neievērot. Sociālā tīkla paziņojumā teikts: “Ir cilvēki, kas šo augstprātīgi ignorē, izliekas neredzot šo zīmi. Par dreskoda lietderību liecina visi izteikumi un lamas, ko dzirdam, kad norādām uz dreskoda neatbilstību. Tad šim “klientam” ir vienalga, ka viņa krievu valodas pērles dzird bērni, tiek piesauktas cilvēktiesības un solījumi saukt policiju. Tā ir tā agresija, ko mēs nevēlamies savā iestādē. Lai Jums laba diena!”
LA.LV redakcija sazinājās ar kluba pārstāvi, kurš atklāja – šāds noteikums klubā pastāv jau vairāk nekā 10 gadus, lai cīnītos ar ļoti nevēlamām lietām.
“Šis noteikums mums jau ir 13, 14 gadus. Tā nav īslaicīga parādība. Katram noteikumam pamatā ir kāds precedents. Tā arī šim. Tas tika ieviests sen atpakaļ, kad plauka un zēla legālo narkotiku jeb “spaisa” tirdzniecība. Viena no tādām tirdzniecības vietām tika atvērta netālu no mums. Tās mēģināja ierobežot Valsts policija ar ekipāžu dežūrām pie šīm tirdzniecības vietām. Kamēr tur stāvēja ekipāža, tikmēr visi “labākie” klienti sēdēja pie mums un sildījās.
Tad arī mēs ieviesām šo dresscode, jo lielākā daļa no šiem “spaisa” klientiem bija tērpti treniņbiksēs. Gaisotne uzreiz uzlabojās,” stāsta Jānis Cirsis, “Melno Cepurīšu Balerijas” pārstāvis.
Tomēr arī šobrīd šis jautājums ir ļoti aktuāls.
“Laikam ritot ģērbšanās stils ir mainījies un diemžēl ne par labu mūsu dresscode. Cilvēku vēlme pēc savas personiskās brīvības robežojas ar citu cilvēku personisko telpu. Mūsu iestādei ir šāds dresscode un, ja tu vēlies šeit atrasties un baudīt mierīgu atmosfēru, lūdzu, ievēro to. Kaut vai vienkāršotā salīdzinājumā – es eju ciemos pie kāda uz mājām un saimnieks lūdz novilkt apavus ieejot mājā. Mēs taču novelkam, nevis bļaujam viņam virsū par savas personiskās brīvības ierobežošanu un nezvanām “Bez Tabu”.
Bet mēs nenolaižam latiņu un turpinām apkalpot cilvēkus treniņbiksēs tikai līdzņemšanai, tā mēģinot uzlabot situāciju Latvijā,” uzsver Cirsis, kurš norāda, ka treniņtērpi ir redzami visur – teātros, operās, 1.septembra kopbildēs, kad redzi – bērns “sapucēts” treniņbiksēs.
Kā noprotams arī pēc lasītā sociālo tīklu komentāros, reakcija no cilvēkiem nav viennozīmīga. To apstiprina arī kluba pārstāvis.
“Klientu reakcijas uz šo dresscode robežojas no laipnas pieņemšanas vai izbrīna līdz agresivitātes izrādīšanai, draudēšanai, lamām, utt. Pastāvīgie klienti ir ļoti priecīgi par šo noteikumu. Diemžēl ir cilvēki, kas neseko līdzi savai uzvedībai un nejūt robežas. Tas arī kalpo par šī dresscode pamatojumu un apstiprinājumu lietderībai.
Piebildīšu, ka mēs esam alternatīvās mūzikas klubs, kas ikdienā arī sniedz ēdināšanas pakalpojumus. Tāpēc ir arī attiecīga fona mūzika. Daudzos tas ir radījis izbrīnu.”
2024. gadā klubs uz ēkas sienas pat izlika lielu plakātu ar norādi, ka personas treniņbiksēs neapkalpo. Kā saka kluba pārstāvis: “Diemžēl arī tas vāji strādāja klientu informēšanā.”