“Veselības aprūpes pakalpojums kļūst pieejamāks…” Palkova atklāj, ka valsts sociālās aprūpes centri atrodas labākā stāvoklī nekā privātie 0
TV24 raidījumā “Dienas personība” tiesībsardze Karina Palkova skaidro situāciju sociālās aprūpes jomā, uzsverot, ka aizvien ir rindas, tomēr kvalitāte valsts sektorā vairākos gadījumos pat pārspēj privāto sektoru piedāvājumu.
Tiesībsardze norāda, ka ir rindas, bet viņa uzsver, ka ir gadījumi, kuros valsts sociālie aprūpes centri ir labākā stāvoklī nekā privātie. Tas nozīmē, ka veselības aprūpes pakalpojums ir kļuvis pieejamāks, kā arī ir uzlabojusies apmierinātība ar pakalpojumu.
Savukārt privātajos, tiesībsardze min, ka uzraudzības kontrole varētu būt iemesls, kāpēc valsts sektorā aprūpes pakalpojumi ir pieejami arī personām ar invaliditāti, kā arī vairāk tiek piedomāts par brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Palkova norāda, ka privātajās iestādēs ir citi mērķi un lietas, uz kurām viņi fokusējas, taču Tiesībsarga birojs tās regulāri apmeklē un dod priekšlikumus, kas aizvien biežāk tiek ņemti vērā.
“Situācija lēnām, bet tomēr uzlabojas,” piebilst Palkova.
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām par gadījumu, kad, aizvedot savu radinieku uz kādu no aprūpes centriem, viņa veselības stāvoklis pasliktinājās. Sazinoties ar Labklājības ministriju, toreiz uzzinājām, kā rīkoties situācijās, kad rodas aizdomas par nekvalitatīvu aprūpi. Lūk, ieteikumi:
1 ) informēt sociālās aprūpes centra (SAC) vadību par konstatēto faktu;
2) informēt SAC dibinātāju (komersants, NVO, pašvaldība) – tā kā lielākajā daļā gadījumu SAC dibinātājs ir pašvaldība vai arī pašvaldībām ir līgumi par SAC par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu, tad primāri pakalpojuma kvalitāti pārbauda attiecīgā pašvaldība;
3) ja saskatāmi būtiski sociālā pakalpojuma kvalitātes pārkāpumi, tad attiecīga informācija jānosūta Labklājības ministrijai (LM);
4) ja saskatāmi pārkāpumi veselības aprūpes nodrošināšanas procesā (ārstniecības personu darbība vai bezdarbība), tad informācija jānosūta Veselības inspekcijai (VI);
5) ja saskatāmas pazīmes SAC klienta atstāšanai novārtā, kas rada dzīvības vai veselības apdraudējumu, tad par minēto faktu jāinformē Valsts policija.