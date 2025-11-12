Foto: Valsts policija

15:27, 12. novembris 2025
Policija aicina prokuratūru apsūdzēt kādu sievieti, kura Saldū pārdevusi vismaz 1000 apģērbu ar viltotām preču zīmēm, aģentūru LETA informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Madara Šeršņova.

Valsts policijā bija vērsies kāds uzņēmums, kas bija konstatējis pārkāpumu, veicot kontrolpirkumu pie sievietes. Policisti atrada un izņēma vairākas preces, kuras bija marķētas ar viltotām “Nike” preču zīmēm. Kopumā konstatēti 648 apģērbu gabali, kas bija marķēti ar viltotām “Nike” preču zīmēm, to skaitā, 135 bikses, 128 legingi, 80 T-krekli un 70 apavu pāri.

Tāpat pie sievietes atrada viltotus “Calvin Klein” apģērbus – kopumā 167 apģērbu gabalus, to skaitā 43 T-kreklus, 23 bikses un vairākus sporta apģērbu komplektus, kā arī viltotus “Adidas” apģērbus – kopumā 275 apģērbu gabalus, tostarp 44 džemperus, 64 zeķu pārus, 23 legingus u.c.

Bez drēbēm pie sievietes atrastas arī smaržas, kas bija marķētas ar viltotām uzņēmumu “Calvin Klein”, “Gucci”, “Christian Dior”, “Chanel”, “Versace”, “Hugo Boss”, “Bvlgari” un “Lacoste” preču zīmēm.

Tiesībsargi aplēsuši, ka sieviete, pārkāpjot Preču zīmju likumu, nodarījusi uzņēmumam “Nike Innovate C.V.” kaitējumu 61 316 eiro apmērā, uzņēmumam “Adidas AG.” kaitējumu 11 879 eiro un uzņēmumam “Calvin Klein Trademark Trust” kaitējumu 12 532 eiro, kas likuma izpratnē tiek vērtēti kā liela apmēra zaudējumi.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā pēc Krimināllikuma 206.panta 3.daļas par preču zīmes, preču vai pakalpojumu citādas atšķirības zīmes vai dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes apzinātu izmantošanu vai izplatīšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā.

Saskaņā ar Krimināllikumu par šādu noziedzīgu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem, un ar probācijas uzraudzību.

