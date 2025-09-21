Alla Pugačova pārsteidz ar intīmām atklāsmēm par savām piecām laulībām – “īstas” bija tikai divas 0
76 gadus vecā dziedātāja Alla Pugačova 2022. gadā, drīz vien pēc Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu, kopā ar teju 30 gadus jaunāko vīru Maksimu Galkinu un bērniem pameta Krieviju. Žurnāls “Kas Jauns”, atsaucoties uz viņas, iespējams, pēdējo interviju, vēsta par mūziķes krāšņo attiecību pieredzi.
Lai gan daudziem zināms, ka Pugačovai bijušas piecas laulības, viņa precizē, ka “īstas” bijušas tikai divas – ar Mikolu Orbaku, meitas Kristīnas tēvu, un Maksimu Galkinu. Pārējās esot bijušas tikai izpalīdzēšana draugam. Piemēram, ar krievu popmūzikas pašpasludināto karali Filipu Kirkorovu viņa salaulājusies aiz žēlastības.
Tas esot bijis vien primitīvs uzmanības pievēršanas gājiens, un par to pretī viņa neko nav dabūjusi, vien zina, ka viņš ir pateicīgs viņai.
Savukārt laulība ar Aleksandru Stefanoviču noslēgta, jo viņš kā vecpuisis neesot izlaists uz ārzemēm. Viņi bijuši tikai draugi, bet viņam patikušas citas sievietes.
Tāpat Alla Pugačova stāsta, ka viņai bijis vienalga, ko citi domā par viņas un Maksima Galkina attiecībām, jo viņa iemīlējusies līdz ausīm.”Mums ir pilna harmonija visās jomās, ne tikai seksā. Starp citu, ir dažādi veidi, kā gūt baudu, vecums tam netraucē. Tā ir īsta laime. Viņam ir apbrīnojams talants mani mīlēt, mīlēt ģimeni un sargāt mani.”
Viņa savā vecumā jūtoties ļoti labi, lai gan mugura liekot par sevi manīt, taču bērni viņai dodot desmito jaunību.
Vairāk lasi žurnāla “Kas Jauns” jaunākajā numurā!