15:22, 8. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Ceturtdien naktī un no rīta Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Nokrišņi galvenokārt būs nelieli. Debesis klās mākoņi, bet valsts austrumos to būs maz. Vietām veidosies migla.

Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, minimālā gaisa temperatūra gaidāma no +1 grāda Latgalē līdz +11 grādiem piekrastē.

Diena būs daļēji mākoņaina, vietām nedaudz līs. Valsts centrālajos novados gaidāma dūmaka. Pūtīs lēns dienvidu vējš, Kurzemē – rietumu vējš. Gaiss iesils līdz +9..+15 grādiem.

Rīgā ceturtdien būs pārsvarā apmācies laiks, palaikam gaidāms neliels lietus un dūmaka. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra +9 grādi, pēcpusdienā tā pakāpsies līdz +12 grādiem.

