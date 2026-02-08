Foto: Scanpix/The Associated Press/Reuters/LETA

Ukrainas militārais eksperts Aleksandrs Musijenko atklājis, ka dažu Eiropas valstu likumdošanas īpatnības var radīt ievērojamus drošības riskus. Viņš norāda, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ne tikai varētu izšķirties par uzbrukumu NATO valstīm, bet šāda operācija pat varētu būt sekmīga, ja netiks veikti steidzami grozījumi atsevišķu valstu normatīvajos aktos.

Par piemēru Musijenko min Vāciju, kur likumdošana noteiktās federālajās zemēs aizliedz karavīriem pašiem notriekt dronus — viņiem šādos gadījumos jāsauc policija. Eksperts uzsver, ka tas ir vājais punkts, ko agresors var izmantot savā labā, ziņo ukraiņu medijs Dialog.ua.

Savā “YouTube” kanālā eksperts atsaucās arī uz Polijas “Radio ZET” ziņojumu, kurš vēstīja par incidentu Pšasnišā, kur nezināmas izcelsmes drons ielidoja bāzē, kas nodarbojas ar radioelektronisko izlūkošanu un pārrauga Polijas ziemeļu radiotelpu, tostarp jutīgo Suvalku koridoru, kas ir viens no stratēģiski svarīgākajiem NATO austrumu flanga punktiem.

“Izrādās, ka virs bāzes, kas atbild par radioelektronisko aizsardzību, lido drons – un šī pati bāze eksistē, lai šādus dronus apturētu vai iznīcinātu,” atzīmēja Ukrainas Teritoriālās aizsardzības spēku virsnieks.

Turpinot par NATO vājajiem punktiem, Musijenko uzsvēra: “Vācijā nesen drons lidoja tuvu militārajai bāzei. Ko darīja dežūrējošais karavīrs? Viņš izsauca policiju. Saskaņā ar likumu noteiktos Vācijas reģionos militārpersonām nav atļauts izmantot spēku (piemēram, notriekt dronu) valsts teritorijā – tas juridiski tiek uzskatīts par spēka pielietošanu un ir aizliegts. Tikai tagad viņi sāk runāt par izmaiņām likumdošanā.”

Eksperts savu sakāmo noslēdza ar brīdinājumu: “Kā jūs domājat, vai Putins mēģinās uzbrukt šādai NATO? Es domāju, ka jā – ja netiks veikti steidzami pasākumi.”

