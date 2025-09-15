Dmitrijs Medvedevs.
Dmitrijs Medvedevs.
Foto: AP/SCANPIX

“Tas ir NATO karš pret Krieviju!” Medvedevs histēriski reaģē uz Polijas aicinājumu slēgt gaisa telpu 0

LA.LV
16:39, 15. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Dmitrijs Medvedevs paziņoja, ka NATO faktiski iesaistīsies karā pret Krieviju, ja tiks īstenota ideja par bezlidojuma zonas izveidi virs Ukrainas, ziņo dialog.ua.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
“Ieraudzīju divas strīpiņas!” Magone atgriežas šovā ar skaļu atzīšanos – dzīve ir mainījusies
“Pēc mirkļa tos pašus kartupelīšus viņš pārlika traukā klientiem,” apmeklētājs kļuvis par aculiecinieku visai nepatīkamai situācijai “Lido” restorānā 90
Vērsim kaķis, Strēlniekam mājas sesks! Kāds mājdzīvnieks ir piemērots katrai Zodiaka zīmei?
Lasīt citas ziņas

Krievijas Drošības padomes vadītāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, kurš jau sen ir slavens ar saviem agresīvajiem un bieži vien histēriskajiem izteikumiem, atkal ir nolēmis atgādināt par sevi, draudot Rietumiem.

Šoreiz viņa jaunākās “runas” iemesls bija Polijas Ārlietu ministrijas vadītāja Radoslava Sikorska paziņojums, kurā viņš ierosināja slēgt debesis virs Ukrainas un iesaistīt sabiedrotos Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumu atvairīšanā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Pirms brīža neitralizējām dronu, kas lidoja virs valdības ēkām!” Tusks paziņo, ka aizturēti divi baltkrievi
Kokteilis
FOTO. “Kas gan manos gados vairāk ir vajadzīgs!” Maestro pastāsta, kas dara viņu priecīgu šobrīd
Kopīgas vakariņas ar ieturēs? Latvieši spriež par pārsteiguma viesiem “Zapad 2025”
Dmitrijs Medvedevs, kurš pazīstams ar savu ieradumu mētāties ar lieliem vārdiem, paziņoja, ka, ja tiks īstenota “bezlidojumu zonas” ideja, NATO it kā nonāks tiešā militārā konfliktā ar Krieviju.

“Kijivas un citu idiotu provokatīvās idejas par “bezlidojumu zonas virs Ukrainas” izveidi īstenošana un NATO valstu iespēja notriekt mūsu bezpilota lidaparātus nozīmēs tikai vienu – karu starp NATO un Krieviju,” savā “Telegram” kanālā rakstīja Medvedevs.

Patiesībā viņa dusmīgais ieraksts bija reakcija uz Varšavas nostāju. Radoslavs Sikorskis atgādināja par regulārajām Krievijas bezpilota lidaparātu iebrukšanām NATO gaisa telpā un uzsvēra, ka sabiedrotajiem ir pienācis laiks domāt par kopīgām darbībām.

Polijas pārstāvis paskaidroja, ka aliansei būtu izdevīgi, ja Kijeva lūgtu notriekt Krievijas bezpilota lidaparātus tās gaisa telpā, un NATO dalībvalstis to varētu darīt kopā.

Vienlaikus Medvedevs neaprobežojās tikai ar draudiem Rietumu militārajām struktūrām. Savā ierastajā manierē viņš uzbruka arī Eiropas politiķiem, kuri atbalsta iesaldēto Krievijas aktīvu konfiskācijas ideju.

Pēc Drošības padomes vadītāja vietnieka teiktā, Krievijas Federācija vajās šādas personas “līdz laika beigām” un “ar visiem iespējamiem līdzekļiem”, tostarp “ārpustiesas procedūrām”. Šādi izteikumi Medvedevam ir kļuvuši par ikdienišķu parādību, kura retorika arvien vairāk atgādina ļaunprātīgus draudus, nevis politiskus paziņojumus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Netālu no Polijas robežas novēro Krievijas “Iskander” raķešu izvietošanu – to darbības rādiuss iekļauj gandrīz visu Poliju un Baltijas valstis
“Es apturēju septiņus karus, un domāju, ka šis man būs viegls uzdevums, bet…” Tramps pirmo reizi atklāti nosauc agresoru Ukrainas karā
“Šīs sankcijas ir visefektīvākās,” Zelenskis nosauc sankciju veidu, kas visātrāk ierobežotu Krievijas spējas turpināt karu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.