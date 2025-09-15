“Tas ir NATO karš pret Krieviju!” Medvedevs histēriski reaģē uz Polijas aicinājumu slēgt gaisa telpu 0
Dmitrijs Medvedevs paziņoja, ka NATO faktiski iesaistīsies karā pret Krieviju, ja tiks īstenota ideja par bezlidojuma zonas izveidi virs Ukrainas, ziņo dialog.ua.
Krievijas Drošības padomes vadītāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, kurš jau sen ir slavens ar saviem agresīvajiem un bieži vien histēriskajiem izteikumiem, atkal ir nolēmis atgādināt par sevi, draudot Rietumiem.
Šoreiz viņa jaunākās “runas” iemesls bija Polijas Ārlietu ministrijas vadītāja Radoslava Sikorska paziņojums, kurā viņš ierosināja slēgt debesis virs Ukrainas un iesaistīt sabiedrotos Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumu atvairīšanā.
“Kijivas un citu idiotu provokatīvās idejas par “bezlidojumu zonas virs Ukrainas” izveidi īstenošana un NATO valstu iespēja notriekt mūsu bezpilota lidaparātus nozīmēs tikai vienu – karu starp NATO un Krieviju,” savā “Telegram” kanālā rakstīja Medvedevs.
Patiesībā viņa dusmīgais ieraksts bija reakcija uz Varšavas nostāju. Radoslavs Sikorskis atgādināja par regulārajām Krievijas bezpilota lidaparātu iebrukšanām NATO gaisa telpā un uzsvēra, ka sabiedrotajiem ir pienācis laiks domāt par kopīgām darbībām.
Polijas pārstāvis paskaidroja, ka aliansei būtu izdevīgi, ja Kijeva lūgtu notriekt Krievijas bezpilota lidaparātus tās gaisa telpā, un NATO dalībvalstis to varētu darīt kopā.
Vienlaikus Medvedevs neaprobežojās tikai ar draudiem Rietumu militārajām struktūrām. Savā ierastajā manierē viņš uzbruka arī Eiropas politiķiem, kuri atbalsta iesaldēto Krievijas aktīvu konfiskācijas ideju.
Pēc Drošības padomes vadītāja vietnieka teiktā, Krievijas Federācija vajās šādas personas “līdz laika beigām” un “ar visiem iespējamiem līdzekļiem”, tostarp “ārpustiesas procedūrām”. Šādi izteikumi Medvedevam ir kļuvuši par ikdienišķu parādību, kura retorika arvien vairāk atgādina ļaunprātīgus draudus, nevis politiskus paziņojumus.