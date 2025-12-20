Krievija neiedomājamos apmēros izmantojusi ķīmiskos ieročus. Kāda iedarbība tiem ir uz cilvēkiem? 0
Pilna mēroga kara laikā pret Ukrainu ir dokumentēti gandrīz 12 000 gadījumu, kad izmantotas ķīmiskās munīcijas vielas, kas ir aizliegtas ar starptautiskajām tiesībām, par liecina Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba dati.
Krievija tikmēr turpina pārkāpt starptautiskās tiesības, kaujas laukā izmantojot kairinošus ķīmiskos ieročus, par to raksta Dialog.ua. Aprīlī Krievijas karaspēks veica rekordlielu ķīmisko ieroču uzbrukumu skaitu – 894.
2025. gadā vien reģistrēts 6540 šādu gadījumu, kad izmantotas K-51 un RG-VO granātas, kas bija pielādētas ar CS un CN.
Šie savienojumi oficiāli tiek klasificēti kā nemieru novēršanas līdzekļi, un dažās valstīs tiesībaizsardzības iestādes tos drīkst lietot, tikai stingri ievērojot noteikumus un ierobežojumus, bet to izmantošana kara situācijās ir aizliegta.
Visi Ukrainas speciālistu savāktie paraugi tiek iesniegti tiesu medicīnas analīzei. Tiesa gam CS un CN netiek klasificēti kā nāvējoši kaujas līdzekļi un nav paredzēti tūlītējas letālas iedarbības izraisīšanai.
To lietošana frontē ir paredzēta, lai īslaicīgi padarītu militārpersonas rīcībnespējīgas. Šie līdzekļi izraisa smagu acu un elpceļu gļotādu kairinājumu, asarošanu, klepu, nosmakšanu, dezorientāciju un īslaicīgu kaujas efektivitātes zudumu.
Saskaņā ar Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, ražošanas un pielietošanas aizliegumu šādu vielu izmantošana kā kara ieroči ir stingri aizliegta. Tādejādi Krievija ne tikai pārkāpj starptautiskās saistības, bet arī rada tiešus draudus Ukrainas aizstāvju dzīvībai un veselībai.