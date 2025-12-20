Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. Scanpix/LETA/Pia Bayer/dpa

Krievija neiedomājamos apmēros izmantojusi ķīmiskos ieročus. Kāda iedarbība tiem ir uz cilvēkiem? 0

LA.LV
6:22, 20. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Pilna mēroga kara laikā pret Ukrainu ir dokumentēti gandrīz 12 000 gadījumu, kad izmantotas ķīmiskās munīcijas vielas, kas ir aizliegtas ar starptautiskajām tiesībām, par liecina Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba dati.

Kokteilis
Ātrs psiholoģiskais tests: sarkana, zila vai dzeltena – kuru krāsu izvēlies tu?
RAKSTA REDAKTORS
“Ļoti negodīgi ir sadalīts valsts ģimenes pabalsts – ar ko divi bērni atšķiras no viena?” mamma Māra izgaismo pretrunu likumos
Kokteilis
Smieklīgi, bet patiesi: šīs 3 zodiaka zīmes šogad pelnījušas žagarus zem eglītes 3
Lasīt citas ziņas

Krievija tikmēr turpina pārkāpt starptautiskās tiesības, kaujas laukā izmantojot kairinošus ķīmiskos ieročus, par to raksta Dialog.ua. Aprīlī Krievijas karaspēks veica rekordlielu ķīmisko ieroču uzbrukumu skaitu – 894.

2025. gadā vien reģistrēts 6540 šādu gadījumu, kad izmantotas K-51 un RG-VO granātas, kas bija pielādētas ar CS un CN.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Bērnu sirsnīgā reakcija uz tēta izkārtotajām Ziemassvētku gaismiņām kļūst par interneta hitu
Policists nelegālo cigarešu pārvadātajiem nopludina informāciju par plānoto pārbaudi
Krievu mērs ir pilns: tiešraides laikā viņi turpina uzbrukt Putinam, “apmētājot” viņu ar vēl neērtākiem jautājumiem

Šie savienojumi oficiāli tiek klasificēti kā nemieru novēršanas līdzekļi, un dažās valstīs tiesībaizsardzības iestādes tos drīkst lietot, tikai stingri ievērojot noteikumus un ierobežojumus, bet to izmantošana kara situācijās ir aizliegta.

Visi Ukrainas speciālistu savāktie paraugi tiek iesniegti tiesu medicīnas analīzei. Tiesa gam CS un CN netiek klasificēti kā nāvējoši kaujas līdzekļi un nav paredzēti tūlītējas letālas iedarbības izraisīšanai.

To lietošana frontē ir paredzēta, lai īslaicīgi padarītu militārpersonas rīcībnespējīgas. Šie līdzekļi izraisa smagu acu un elpceļu gļotādu kairinājumu, asarošanu, klepu, nosmakšanu, dezorientāciju un īslaicīgu kaujas efektivitātes zudumu.

Saskaņā ar Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, ražošanas un pielietošanas aizliegumu šādu vielu izmantošana kā kara ieroči ir stingri aizliegta. Tādejādi Krievija ne tikai pārkāpj starptautiskās saistības, bet arī rada tiešus draudus Ukrainas aizstāvju dzīvībai un veselībai.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Krievija uz Ukrainu šogad palaidusi jau 1776 raķetes. Cik no tām notriektas – kāda ir skaudrā statistika?
Zalužnijs min ticamāko scenāriju kara izbeigšanai Ukrainā: Viss pārējais – kara turpinājums citā formā
VIDEO. “Viens no līdz šim visnežēlīgākajiem!” Krievija gatavo jaunu masveida Ukrainas apšaudi: zināms laiks un mērķi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.