Otrdien no amata atkāpusies ASV Slepenā dienesta direktore Kimberlija Čītla, šo soli sperot dienu pēc tam, kad bija atzinusi dienesta neveiksmi, nespējot novērst atentāta mēģinājumu pret Donaldu Trampu.

Abu lielo ASV partiju politiķi mudināja Čītlu atkāpties no amata, pēc tam kad 13.jūlijā Trampa atbalstītāju mītiņā Batlerā, Pensilvānijā, 20 gadus vecs bruņots vīrietis ievainoja bijušo republikāņu prezidentu.

“Tas ir par vēlu, viņai to vajadzēja darīt vismaz pirms nedēļas,” par Čītlas atkāpšanos žurnālistiem sacīja Pārstāvju palātas spīkers republikānis Maiks Džonsons.

Tomēr “priecājos, ka viņa ir ieklausījusies gan republikāņu, gan demokrātu aicinājumā,” viņš piebilda.

Čītla, pirmdien runājot Kongresa komitejā, atzina, ka uzbrukums Trampam ir Slepenā dienesta neveiksme.

Tā bija “nozīmīgākā Slepenā dienesta operacionālā neveiksme pēdējo desmitgažu laikā”, sacīja dienesta direktore.

Gan republikāņi, gan demokrāti aicināja Čītlu atkāpties no amata.

Viņa izpelnījās abu partiju likumdevēju neapmierinātību, jo atteicās sniegt konkrētu informāciju par uzbrukumu, atsaucoties uz to, ka notiek vairākas aktīvas izmeklēšanas.

Čītla 27 gadus bija Slepenā dienesta aģente, bet 2021.gadā dienestu pameta, lai kļūtu par uzņēmuma “PepsiCo” drošības dienesta vadītāju Ziemeļamerikā.

Par ASV Slepenā dienesta vadītāju viņu 2022.gadā iecēla prezidents Džo Baidens.

