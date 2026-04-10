Miers varētu būt tuvu – Budanovs dod mājienu par sarunu progresu
Ukraina sarunās ar Krieviju novēro piesardzīgu progresu un atzīst, ka kara beigas varētu būt tuvākas, nekā šķiet.
Kijiva saskata progresa pazīmes sarunās ar Krieviju. Iespējams, ka risinājuma atrašana varētu aizņemt īsāku laiku nekā gaidīts. To intervijā “Bloomberg” paziņoja Prezidenta biroja vadītājs Kirils Budanovs.
Budanovs uzskata, ka Maskava jau ir sapratusi nepieciešamību izbeigt karu.
“Viņi visi saprot, ka karam ir jābeidzas, tāpēc notiek sarunas. Es nedomāju, ka tas prasīs ilgu laiku… Kopumā visi jau skaidri saprot robežas tam, kas ir pieņemams. Tas ir milzīgs progress,” sacīja sarunu vedējs.
Viņš norādīja, ka galīgā lēmuma vēl nav.
Budanovs arī norādīja uz finansiālajām problēmām, ar kurām Krievija saskaras kara dēļ. Krievija ir spiesta tērēt milzīgas naudas summas.
“Mēs runājam par milzīgām summām – jau triljoniem ,” viņš teica.
Kijiva uzskata, ka Amerikas Savienoto Valstu nepārtrauktā dalība kā starpniecei ir viens no galvenajiem sasniegumiem sarunās. Ukraina sagaida augsta ranga Baltā nama amatpersonu ierašanos, kas varētu dot dialogam jaunu impulsu. Galvenie temati ietver drošības garantijas, lai novērstu Krievijas turpmāku agresiju.
Teritoriālais jautājums joprojām ir vissarežģītākais. Maskava pieprasa Ukrainas karaspēka izvešanu no Doņeckas apgabala daļas, kuru tās armija nespēj ieņemt. Savukārt Kijiva uzstāj uz noteiktu frontes līniju.
Ņemot vērā iepriekšminēto, abu valstu ekonomiskā situācija rada arvien lielāku spiedienu uz sarunām. Ukraina joprojām ir atkarīga no starptautiskās finansiālās palīdzības un turpmākajos mēnešos riskē saskarties ar finansējuma trūkumu. Tikmēr Krievija saskaras ar pieaugošu budžeta deficītu augsto militāro izdevumu dēļ.
Arī militārie resursi joprojām ir nozīmīgs faktors. Budanovs lēš, ka Krievijai piemīt ievērojams mobilizācijas potenciāls, kas ievērojami pārsniedz Ukrainas spējas. Tomēr viņš norāda, ka šī priekšrocība vēl nav pārtapusi izšķirošos panākumos kaujas laukā, kur Ukrainas armija aktīvi izmanto modernās tehnoloģijas.
Taču, Ukrainas puses optimismam nepiekrīt daži Kremlim pietuvināti “Bloomberg” avoti. Pēc viņu teiktā, sarunas joprojām ir strupceļā, pusēm pagaidām tikai ieskicējot abpusēji nepieņemamas nostājas.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Krievija pasludināja īslaicīgu pamieru pareizticīgo Lieldienu brīvdienās.
Budanovs intervijā uzsvēra, ka nav “burvju nūjiņas”, lai izbeigtu karu. Vienīgais ceļš ir sarunas.