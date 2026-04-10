Vladimirs Putins
"Pat Putinam tā ir milzīga cena!" Zelenskis norāda – Donbass Krievijai var kļūt par ārkārtīgi dārgu mērķi

LETA
19:27, 10. aprīlis 2026
Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, lai pilnībā okupētu Donbasu, būtu jāziedo no 300 000 līdz miljonam cilvēku, intervijā podkāstam “The Rest Is Politics” sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka Ukraina no Donbasa savu karaspēku neizvedīs.

“[Putins] cieš milzīgus zaudējumus, un kaujaslaukā nav pietiekami daudz labi apmācītu cilvēku. Viņš cenšas atrast atkāpšanās ceļu, kas izskatītos pēc uzvaras,” norādīja Zelenskis.

“Tāpēc viņš mēģina mūs izstumt no Donbasa ar diplomātijas palīdzību, ar dialoga ar ASV palīdzību. Jo, lai pilnībā okupētu Donbasu, viņam būtu nepieciešams upurēt no 300 000 līdz miljonam cilvēku, atkarībā no tā, uz cik gadiem viņi plāno operāciju,” klāstīja prezidents.

“Pat Putinam tā ir milzīga cena,” viņš piebilda.

Zelenskis šonedēļ intervijā Itālijas “Rai Radio” pauda, ka Ukrainas karaspēka izvešana no Doneckas apgabala nevar tikt uzskatīta par kompromisu, jo tas ļautu Krievijai vēlāk okupēt Harkivu un Dņipro.

