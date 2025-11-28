Baltijas jūra zem kontroles: NATO izvieto iespaidīgu zemūdens dronu floti, lai pretotos Krievijas agresijai 0
Pieaugot draudiem no Krievijas, Eiropa ir sākusi iegādāties vācu “GreyShark” zemūdens dronus, raksta dialog.ua.
NATO paplašina savu klātbūtni Baltijas reģionā, paļaujoties uz modernām zemūdens tehnoloģijām. Divas Eiropas valstis ir parakstījušas līgumus par “GreyShark” autonomo dronu iegādi no vācu ražotāja “Euroatlas”. Par to ziņo “Reuters”, atsaucoties uz uzņēmuma pārstāvjiem.
Paredzams, ka šīs ierīces kļūs par daļu no NATO aizsardzības tīkla reģionā. To galvenais mērķis būs aizsargāt sakaru līnijas un infrastruktūru no Krievijas sabotāžas un provokācijām. “Euroatlas” apstiprināja, ka ir saņēmis pirmos divus militāros pasūtījumus “GreyShark” ražojumam.
Līgumu kopējā vērtība pārsniedz simts miljonus eiro. Uzņēmuma izpilddirektors Eižens Čimņevskis paskaidroja, ka attiecīgās valstis cieši sadarbojas savā starpā. Viņš atteicās precizēt, kuras valstis. Euroatlas vadītājs norādīja, ka iegādātās sistēmas tiek izstrādātas konkrētām aizsardzības misijām un netiks bruņotas.
“GreyShark” ir vidēja izmēra autonoms zemūdens drons, kas paredzēts ilgstošai darbībai zem ūdens. Pamata versija var palikt zem ūdens līdz pat piecarpus dienām, savukārt jauns modelis, ko izstrādā “Euroatlas”, var palikt zem ūdens līdz pat sešpadsmit nedēļām.
Šos dronus var izmantot baros, padarot tos īpaši vērtīgus zemūdens aktivitāšu uzraudzībai, mīnu meklēšanai, zemūdeņu izsekošanai un kabeļu līniju aizsardzībai. Interese par šīm tehnoloģijām jau tiek izrādīta ne tikai Eiropā, bet arī Āzijā. Krievijas pilna mēroga kara pret Ukrainu fonā bezpilota jūras platformu attīstība kļūst par galveno mūsdienu aizsardzības jomu.
Melnajā un Azovas jūrā Ukrainas virszemes droni demonstrēja augstu efektivitāti, gandrīz pilnībā iznīcinot Krievijas floti. Nesen SBU atklāja uzlabotu sava jūras drona “Sea Baby” versiju, kas var nolidot vairāk nekā 1500 kilometrus un pārvadāt līdz divām tonnām kravas — divreiz vairāk nekā iepriekšējā paaudzē.
NATO jau izvieto fregates un patruļlidmašīnas Baltijas jūrā. Zemūdens droni stiprinās kontroli pār reģionu. Šis solis ir loģiska atbilde uz Krievijas mēģinājumiem izdarīt spiedienu uz kaimiņvalstīm, izmantojot hibrīdmetodes, tostarp jūras kabeļu un enerģijas mezglu sabotāžu.