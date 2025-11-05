Britu cietumu sistēma piedzīvo nopietnu krīzi: pāris dienu laikā kļūdas pēc no Lielbritānijas cietumiem atbrīvoti vairāki ieslodzītie 0
Lielbritāniju piemeklējis nopietns skandāls, pēc tam, kad īsā laika posmā no viena un tā paša cietuma HMP “Wandsworth” Londonā kļūdas pēc atbrīvoti divi ieslodzītie. Šie gadījumi atklājuši būtiskas nepilnības britu ieslodzījuma sistēmā un izsaukusi asu sabiedrības un politiķu rekciju, vēsta vairāki ārzemju mediji.
Viens no atbrīvotajiem ir 24 gadus vecais Brahims Kadūrs-Šerifs, Alžīrijas pilsonis, kurš 29. oktobrī kļūdas pēc tika atbrīvots no HMP “Wandsworth” cietuma, kurā atradās apcietinājumā par seksuāla rakstura pārkāpumu.
Policija par viņa atbrīvošanu tika informēta tikai sešas dienas pēc tam, 4. novembrī, kad viņš jau bija pametis cietuma teritoriju. Tiek pieļauts, ka šajā laikā viņš arī jau paspējis pamest valsti.
Lielbritānijas galvaspilsētas policija Londonā ir uzsākusi aktīvu meklēšanu, brīdinot sabiedrību un aicinot ziņot par jebkādu informāciju par viņa atrašanās vietu.
Otrs incidents noticis tikai dažas dienas iepriekš. 35 gadus vecais Viljams Bils Smits kļūdaini atbrīvots no tā paša cietuma jau nākamajā dienā pēc tam, kad viņam piespriests 45 mēnešu ilgs cietumsods par vairākām finanšu noziegumu epizodēm. Arī viņš šobrīd atrodas meklēšanā. Abi gadījumi ir pilnīgi neatkarīgi viens no otra, taču abu centrā ir viens un tas pats cietums. HMP “Wandsworth” cietums jau iepriekš ir kritizēts par sliktiem apstākļiem, personāla trūkumu un sistēmiskām kļūdām.
Saskaņā ar Apvienotās Karalistes Iekšlietu ministrijas datiem, kļūdaini atbrīvoto ieslodzīto skaits viena gada laikā ir pieaudzis par vairāk nekā 100% – no 115 gadījumiem iepriekšējā gadā līdz 262 gadījumiem šogad.
Analītiķi šo pieaugumu saista ar strukturālām problēmām – īpaši IT sistēmu kļūmēm, neapmācītu personālu un pārslodzi pēc pandēmijas un “Brexit” radītajām sekām cietumu sektorā.
Lielbritānijas ārlietu ministrs Deivids Lamijs paziņojis par neatkarīgas izmeklēšanas uzsākšanu, ko vadīs bijusī policijas augstākā amatpersona.
“Šāda veida kļūdas nav pieļaujamas. Tās apdraud sabiedrības drošību un grauj uzticību mūsu tiesu sistēmai,” uzsvēris Lamijs.
Lai gan konkrētie notikuma apstākļi vēl tiek izvērtēti, jau šobrīd kļūst skaidrs, ka britu cietumu sistēma piedzīvojusi nopietnu krīzi. Par to liecina ne tikai kļūdas Wandsworth cietumā, bet arī neseni līdzīgi incidenti citos reģionos, kur, piemēram, Etiopijas pilsonis Hadušs Gerberslasie Kebatu kļūdaini atbrīvots no cita cietuma, kurā izcieta sodu par seksuālu uzbrukumu 14 gadus vecai meitenei.