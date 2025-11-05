VIDEO. Lūk, īsts džentlmenis! Ezis dodas mājās ar puķi zobos 0

23:01, 5. novembris 2025
Apbrīno

Sociālajā vietnē “TikTok” publicēts sirsnīgs video, kas, kā norāda tā autors, uzņemts Latvijā. Tajā redzams ezis, kas soļo pa ceļu, mutē nesot puķi.

Kadrs ar šo neparasto “džentlmeni” ātri kļuvis par hitu, un komentāru sadaļa piepildās ar sajūsminātām atsauksmēm. Lietotāji raksta:

“Labākais video! Tādi mirkļi ir tik reti. Pat ja nav augstākā kvalitāte – skatīties ir tik patīkami. Nevis tie mākslīgie video ar mākslīgo intelektu. Šis – īsts! Daba!”

“Tas ir tik mīļi! Ja cilvēki vairāk dalītos ar šādiem video, mēs visi kļūtu mazliet labāki, un pasaule būtu jaukāka.”

“Lūk, īsts džentlmenis! Meitenes, pat mazliet skauž!”

“Mīlīgs radījums – nes puķīti!”

Citi savukārt joko, ka ezis, iespējams, nes puķi kā atvainošanos:

“Droši vien nenakšņoja mājās…”

“Atvainoties grib, nes savai dāmai ziedus.”

