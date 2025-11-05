Foto: pexels.com

3 visbīstamākās zodiaka zīmju pārstāves, kas bez sirdsapziņas pārmetumiem var atņemt citas vīrieti 0

Annika Niedrīte
19:01, 5. novembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Vai esi pārliecināta, ka partneris vienmēr būs tev uzticīgs un nekad nepametīs citas sievietes dēļ? Prakse rāda, ka dažreiz ne viss ir atkarīgs tikai no vīrieša. Astrologi uzskata, ka dažu zodiaka zīmju pārstāves vieglāk var izjaukt citu cilvēku ģimenes. Tajā pašā laikā katrai zīmei ir savas vājās puses, kuras vari izmantot un glābt attiecības no to izpostītājas. Kuras tad ir TOP 3 zodiaka zīmes, kuras visbiežāk atņem citām vīrus?

Reklāma
Reklāma
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Kādas attiecības pārī būtu ideālas katrai zodiaka zīmei? Kurš meklē kaisli, bet kuram nepieciešams komforts?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.