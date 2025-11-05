“Tā nav dāvana!” Kā tiek risināta situācija, kad persona vairs nespēj segt savas saistības? 0
AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” atbalsta programmu mājokļu iegādei reģionos pirmajā gadā varētu izmantot līdz 2000 iedzīvotāju, tā, atklājot programmu, teica “Altum” valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš. Latvijā sākta jauna Ekonomikas ministrijas (EM) un “Altum” programma un tās mērķis ir aktivizēt hipotekāro kreditēšanu Latvijas reģionos, kur līdz šim hipotekārā kreditēšana bijusi ierobežota.
Programma “Mājokļu iegādes aizdevumi reģionos” piedāvās aizdevumus apjomā līdz 74 000 eiro ar termiņu līdz 30 gadiem. Pirmā iemaksa būs līdz 5% no darījuma summas, un to iespējams segt arī ar “Altum” subsīdiju “Balsts”, kas pieejama daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Par aizdevuma nodrošinājumu var kalpot iegādātais nekustamais īpašums, un finansējuma apjoms var sasniegt līdz 100% no īpašuma vērtības.
Programma darbosies līdz 2029. gada 31. decembrim, un tās apjoms ir līdz 105 miljoniem eiro. Pieteikumus aizdevuma saņemšanai
Kāda ir situācija tajos gadījumos, kad cilvēks vairs nespēj segt savas saistības? Viņiem taču ir jābūt kādai garantijai! Aizdevuma programma nav izveidota kā grants, citiem vārdiem sakot — kā dāvana. Tas ir aizdevums, tā situāciju ar kredītiem un aizņēmumiem TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidro Reinis Bērziņš, Attīstības finanšu institūcijas “Altum” valdes priekšsēdētājs.
“Cilvēks, ņemot aizdevumu, zina nosacījumus, uz kuriem viņš ir gatavs. Zina, kāda ir pamatsumma, zina, kādi būs procenti.
lai šī programma patiešām būtu draudzīga. Tie ir pietiekami labi nosacījumi, ņemot vērā, ka tā ir jauna niša ar palielinātu risku,” skaidro Bērziņš, vēlreiz akcentējot, ka šeit nav dāvanu.
Protams, var gadīties diena vai mēnesis, kad nesanāk atmaksāt kredītu laikā — tā ir viena situācija. Bet, ja kredīta nemaksāšana pārsniedz 90 dienas, tad, kā tas ir arī bankās, mums ir noteikta kārtība, un starptautiskie grāmatvedības standarti paredz, ka kredīts tad jau tiek uzskatīts par toksisku situāciju, kuru risina dažādi, skaidro eksperts.
“Ir iespējama restrukturizācija,
Tas, protams, ir paša cilvēka ziņā, kā viņš to risina — vai ir palicis bez darba, bet drīz atradīs jaunu, vai aizņemsies citur. Tomēr mēs sagaidām, ka kredīts tiks atmaksāts,” rezumē eksperts.
“Altum” valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš skaidro, ka programmas nolūks nav aizvietot banku kreditēšanu, bet gan paplašināt tās ģeogrāfiju reģionos, kur komercbanku aktivitāte līdz šim bijusi zemāka tirgus apjoma un augstāku risku dēļ.
“Altum” šajā programmā uzņemsies augstāku risku, radot precedentus nākotnes darījumiem un veidojot tirgus praksi, kas nākotnē ļaus aktīvāk iesaistīties arī komercbankām. Bērziņš prognozēja, ka programmas darbības pirmajā gadā tās iespējas izmantos līdz 2000 iedzīvotāju.