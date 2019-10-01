TESTS. Tikai īsts gardēdis zina, kura sastāvdaļa ir teju vai neaizvietojama, lai pagatavotu šos ēdienus 0
Vai tu esi īsts ēdienu eksperts vai vienkārši mīli labi paēst? Šajā testā tev būs iespēja pārbaudīt savas kulinārijas zināšanas un uzzināt, cik labi tu pārzini dažādu ēdienu galvenās sastāvdaļas.
Katram ēdienam mēs piedāvāsim trīs iespējamās sastāvdaļas. Tava uzdevums ir izvēlēties vienīgo, kas patiešām ir nepieciešama ēdiena pagatavošanai. Daži ēdieni būs ļoti pazīstami Latvijā, citi – starptautiski, bet visi pārbaudīs tavu atjautību un atmiņu par ēdieniem, ko esi ēdis vai redzējis.
Gatavs izaicinājumam? Tad sāc testu un uzzini, cik labi tu zini, kura sastāvdaļa ir obligāta, lai pagatavotu šo ēdienu tradicionālās versijas.
Kura no šīm sastāvdaļās obligāti jāizmanto, lai pagatavotu gvakamoli?