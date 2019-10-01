TESTS. Tikai īsts gardēdis zina, kura sastāvdaļa ir teju vai neaizvietojama, lai pagatavotu šos ēdienus 0

kokteilis.lv

Vai tu esi īsts ēdienu eksperts vai vienkārši mīli labi paēst? Šajā testā tev būs iespēja pārbaudīt savas kulinārijas zināšanas un uzzināt, cik labi tu pārzini dažādu ēdienu galvenās sastāvdaļas.

Reklāma
Reklāma
Tavs totēma dzīvnieks pēc dzimšanas mēneša: ko tas atklāj par tevi?
“Nopietni? Jau pa dzīvokļiem staigā?” Iedzīvotāji dalās pieredzē par nelūgtiem viesiem, kas dienas vidū klauvē pie durvīm
Viedoklis
Aplūkojot nošauto Modra suņu bildes vērīgāk, vairāki elementi tajās šķiet aizdomīgi… 12
Lasīt citas ziņas

Katram ēdienam mēs piedāvāsim trīs iespējamās sastāvdaļas. Tava uzdevums ir izvēlēties vienīgo, kas patiešām ir nepieciešama ēdiena pagatavošanai. Daži ēdieni būs ļoti pazīstami Latvijā, citi – starptautiski, bet visi pārbaudīs tavu atjautību un atmiņu par ēdieniem, ko esi ēdis vai redzējis.

Gatavs izaicinājumam? Tad sāc testu un uzzini, cik labi tu zini, kura sastāvdaļa ir obligāta, lai pagatavotu šo ēdienu tradicionālās versijas.

Kura no šīm sastāvdaļās obligāti jāizmanto, lai pagatavotu gvakamoli?

1 no 15
RAKSTA REDAKTORS
Darba čatu neļauj pārslēgt klusuma režīmā – vai boss vispār var to pieprasīt?
Viedoklis
Aplūkojot nošauto Modra suņu bildes vērīgāk, vairāki elementi tajās šķiet aizdomīgi…
TESTS. Tikai īsts gardēdis zina, kura sastāvdaļa ir teju vai neaizvietojama, lai pagatavotu šos ēdienus
“Arī pret mums viņi bija kaujas pozīcijā,” Bauskas novada pašvaldības policija komentē nošauto suņu gadījumu
“Mēs redzējām dažādu bruņotu grupu kustības.” Igaunija uz laiku slēdz pārejas punktu ar Krieviju
Traģiska avārija Lietuvā: divas sievietes gājušas bojā, vēl astoņi ievainoti – septiņi no tiem bērni
Kokteilis
VIDEO. “Vau!” Kambalas ieskatās nākotnē ar Taro kāršu palīdzību; atklājas negaidīti vēstījumi
Vīrietis ar pasaulē garāko vārdu uzvar tiesā cīņā par savu identitāti
Mājas
Cik ilgi izmantojams nekustamā īpašuma vērtējums? Skaidro eksperts
Kokteilis
Personības TESTS. Izvēlies vienu simbolu, un mēs pateiksim, kāds sacensību gars tevī valda
VIDEO. Kad mīlestība burtiski paceļas debesīs: sociālie tīkli kūsā par romantiskāko bildinājumu Holivudas stilā
Aizmirsti par neefektīvajām tautas metodēm: zinātnieki beidzot atklājuši veidu, kā sagriezt sīpolus bez raudāšanas
VIDEO. Melno gulbju ģimene “lūdz palīdzību” cilvēkiem, lai glābtu savu mazuli
TV24
“Draud pārvadātāju bankrots…” Nozare uz kraujas malas?
“Suņi uzreiz uzbruka,” dzīvnieku glābēji komentē “Modra olas” īpašnieka nošauto suņu lietu un atklāj notikuma gaitu
“Nopietni? Jau pa dzīvokļiem staigā?” Iedzīvotāji dalās pieredzē par nelūgtiem viesiem, kas dienas vidū klauvē pie durvīm
Veselam
Ārsti brīdina par šo populāro dzērienu – tas ir bīstams cilvēkiem pēc 60 gadu vecuma
TV24
“Te arī ir atbilde!” Majors skaidro, vai krievu grupējums “Ziemeļi” spēs ieņemt Ukrainas lielās pilsētas
Mājas
Piedodiet par nekārtību: 7 ieradumi, kas var likt jūsu viesiem justies neērti
Veselam
Vidusjūras diēta var izglābt tavus zobus! Izvairies no slimības, kas skar miljoniem cilvēkus
TV24
Mēs nevaram pieļaut, ka latviešu kanāli tiek nobīdīti pēdējās vietās… Butāns par jaunajiem grozījumiem informatīvās telpas aizsardzībai
“Paldies, prezident Putin!” Dienā, kad tiek veikts viens no lielākajiem raķešu uzbrukumiem Ukrainai, Tramps pateicas Krievijas diktatoram
Dārzs
Svarīgs rudens darbs – sagatavojam kapiņus ziemai!
TV24
Ramona Petraviča: “Un ne jau tāpēc, ka konvencija to būtu ieviesusi vai iedevusi naudu”
Nodevības psiholoģija, kas liek cilvēkiem “iet pa kreisi”. Kā atpazīt, kam tas draud?
Kokteilis
Kas par šovu! Magones kavalieri sacenšas par sievietes uzmanību – viens zīmē, otrs gatavs masēt…
Kokteilis
Viņi ir TIK kaitinoši!!! Piecas zodiaka zīmes, kuras daudziem krīt uz nerviem
“Ir labas iespējas, spēcīgas idejas, kā mūs reāli stiprināt,” Zelenskis atklāj, ko pārrunājis ar ASV prezidentu Trampu