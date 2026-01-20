Foto: Canva, Latvijasdaba.lv

TESTS. Cik labi tu pazīsti zivis? Makšķerniekiem būs īpaši jāpacenšas, jo uz spēles likts gods 0

kokteilis.lv

Domā, ka atšķir karpu no asara un zandartu no līdakas? Laiks pārbaudīt! Makšķerniekiem te būs jāpacenšas īpaši, jo uz spēles ir likts kaut kas daudz lielāks nekā pareizā atbilde… makšķernieka GODS.

Kokteilis
Viņas ir kā vīns! 4 zodiaka zīmes, kuru sievietes ar gadiem kļūst tikai valdzinošākas
“ASV prezidents ir smagi garīgi slims, un tas apdraud mūsu visu dzīvības” – pasaulē izskan bažas par Trampa piemērotību prezidenta amatam 123
Latvijā šogad notiks masu atlaišanas: darba devēji atklāj savus plānus; uz strīpas būs pat Rīgas pašvaldības darbinieki 24
Lasīt citas ziņas

Kad esi gatavs, pirmais jautājums tevi jau gaida zemāk.

Kurā attēlā redzama līdaka?

1 no 10
TV24
“Šis šobrīd ir svarīgais jautājums pasaulē!” norāda Jundzis
Domes deputāts Brēmanis pulksten 2 naktī iesniedz budžeta priekšlikumu, kas sasmīdina visu Latviju
Tramps pēkšņi atsakās no muitas tarifiem Eiropas valstīm – tā vietā noslēgta viņam tīkama vienošanās
Latvijā šogad notiks masu atlaišanas: darba devēji atklāj savus plānus; uz strīpas būs pat Rīgas pašvaldības darbinieki
Kokteilis
Pietrūkst cenzūras? Viņķele publicē senu bildi un kaunina Šleseru par “Dailes teātra” nākamo skandālu
Pirmo reizi redzu tādu ceļa zīmi! Tepat kaimiņos remontdarbu laikā uz ceļa parādījusies dīvaina ceļa zīme
Kokteilis
Viņas ir kā vīns! 4 zodiaka zīmes, kuru sievietes ar gadiem kļūst tikai valdzinošākas
“Par vakariņām samaksājām 150 eiro! Kurš te bankrotē?” Gardēži ecējas par cenām vietējos restorānos
Kādas būs Rīgas domes deputātu algas šogad?
Kokteilis
“Mēs cenšamies tikt pie bērna!” Šovbiznesa karstākais pāris visus negaidīti pārsteidz
VIDEO. Cik superīgi! Norvēģu policisti liek malā nopietnību un kopā ar bērniem laižas no kalniņa
“Mieriņas paraksta” tracī negaidīts pavērsiens: iesaistīts ir Rinkēvičs, un tas maina visu
Kokteilis
Liktenis vai nejaušība? Uldis Dumpis ar sievu kādā picērijā dalās noslēpumā un pārsteidz īpašniekus
FOTO. “Neviens tā neģērbjas pat uz rajona tiesu!” Kultūras ministrijas pārstāve, aizstāvot krievu valodu sabiedriskajā medijā, Satversmes tiesā ierodas kolorītā apģērbā
Apkures krīze Latvijā: cilvēki iztukšo noliktavas, pēc briketēm rinda līdz martam, pārdevējas dzen ārā no veikala
Budžets apstiprināts: kam tiks izlietota rīdzinieku nauda šogad?
Kokteilis
Kaspars Kambala publiski paņirgājas par šovmeņiem Edgaru Bāliņu un Jāni Krīvēnu
VIDEO. Putins nofilmējies maizes ceptuves reklāmā. Nē, tas nav mākslīgais intelekts
Siliņa iet pret tautas balsi un atklāj, ko domā par Mieriņas “parakstu izmēģinājumu” Trampam
Bez plūkšanās jau nevar! Rīgas domes deputāti, lemjot par budžetu, viens otru publiski apvaino
Kokteilis
Kāpēc spogulī tu esi kā top modele, bet bildē – teju katastrofa? Tās nav iedomātas sajūtas; skaidro zinātnieki
VIDEO. Pieķerts noziegumā: cauna nekaunīgi izēd putnu barotavu
Maize lētāka, bet siers un olas pazūd no plauktiem: kas šobrīd notiek veikalos?
“Putins vēlas parakstīt vienošanos!” Tramps tikko pieprasījis tikšanos ar Zelenski. Vai tiešām tuvojas kara beigas?
TESTS. Vai proti galvā atrisināt ārkārtīgi vienkāršus matemātikas uzdevumus? Pašiem gudrākajiem vajadzēs pāris minūtes
Biedējoša patiesībā par šausmu ciematu Eiropā – tante Zšuži kļuva par “nāves tirgotāju” un pārvēta to par vīriešu kapsētu
11 stundas, lai nodotu analīzes un saņemtu izrakstu: kārtējais “spožais” gadījums veselības aprūpē
“Tas, iespējams, ir lielākais paziņojums, ko esmu izteicis!” Katrs nākamais Trampa solis ir nesaprotamāks par iepriekšējo