TESTS. Cik labi tu pazīsti zivis? Makšķerniekiem būs īpaši jāpacenšas, jo uz spēles likts gods 0
Domā, ka atšķir karpu no asara un zandartu no līdakas? Laiks pārbaudīt! Makšķerniekiem te būs jāpacenšas īpaši, jo uz spēles ir likts kaut kas daudz lielāks nekā pareizā atbilde… makšķernieka GODS.
Kad esi gatavs, pirmais jautājums tevi jau gaida zemāk.
Kurā attēlā redzama līdaka?
1 no 10