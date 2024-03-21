TESTS. Vai vari pārspēt “Googli”? Ja zināsi vismaz 70% atbilžu, internets tevi nav “samaitājis” 0

kokteilis.lv

“Google” ir kļuvusi par neatņemamu mūsu dzīves daļu. Ja ko nezinām, mēdzam ierakstīt šajā populārajā meklētājā un aši vien tiekam pie atbildes. Nenoliegsiet, ka reizēm tas mūs izlaiž, vai ne? Tā vietā, lai pakustinātu prātu vai atšķirtu grāmatu, mēs klikšķinām. Tāpēc izaicinām! Apkopojām dažus populārus jautājumus, ko latvieši bieži raksta “Google”. Noskaidrosim, vai zini atbildes uz tiem, neizmantojot špikerus.

Cik maksā pases maiņa?

1 no 15
RAKSTA REDAKTORS
“Viņa vēl cīnās par dzīvību…” Krustkalnu ugunsgrēkā cietušās ģimenes draugs atklāj detaļas par pašreizējo situāciju
Var pārvērsties katastrofā ne tikai Ukrainai, bet arī visai pasaulei: Krievija apsver krasus variantus uzvarai karā
“Mani bērni varēja nodegt…” Māmiņa atklāj emocionālu informāciju par ugunsnelaimi Krustkalnos
“Citas konfektes pa 6 eiro gan drīkst zagt” – pircēja neizpratnē par kādām “zelta” konfektēm
Veselam
Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā
Ko darīt, ja dīzeļdegviela tvertnē sasalst: nepareiza darbība var tikai pasliktināt situāciju
Pēc negadījuma izraisīšanas “Rīgas satiksmes” darbiniecei piestāda abnormālu rēķinu; taisnīguma meklēšanā iesaistās arī slavenība
Ne tikai lasis! Nosauktas 6 zivis, kas burtiski “uzlādē” organismu ar D vitamīnu
Kokteilis
TESTS. Viss ir pavisam vienkārši: izvēlies mājiņu, un mēs atklāsim kādu pārsteidzošu patiesību par tavu sirdi
Mājas
Neignorē! Pazīmes, ka jūsu mājdzīvniekam ziemā ir pārāk auksti
TV24
“Man tajā brīdī bija 18 gadu,” Saeimas deputāts atceras satraucošo barikāžu laiku
Horoskopi 18. janvārim. Atlaid kontroli un ļaujies notikumiem
Tramps: Astoņām Eiropas valstīm draud 10% tarifs par pretošanos ASV kontrolei pār Grenlandi
TV24
“Vistīrākā terora taktika!” Krievu “Shahed” droni Ukrainas teritorijā izmētā prettanku mīnas
“Rīt tiks pacelti “Rīgas ūdens” tarifi” – “Rīgas ūdens” uz tilta notiek neparasta ķibele
Ēkā vairs nav droši nevienam tās iemītniekam: pašvaldība nāk klajā ar jaunu informāciju par traģisko ugunsgrēku
Ja kāzās notiek šis… Eksperte nosauc pazīmes, kas neapšaubāmi ved uz šķiršanos
Sāksies vai nesāksies biedējoši lielais sals? Sinoptiķu prognoze rītdienai
Bijušais izlūkdienesta vadītājs prognozē sekas, ja Tramps pārņems Grenlandi – labi nebūs
Apsargs skrien, pārdevēja kliedz, un pircēji pataisīti par zagļiem: cilvēki masveidā sašutuši par attieksmi “Rimi” veikalos
Kokteilis
Kam bagāta, kam pašaizliedzīga! Kāda mīlestība tev ir lemta pēc dzimšanas datuma
TV24
“To, ko nevar izdarīt frontē, demonstrē pret civilajiem objektiem.” Slaidiņš par asiņaino Krievijas taktiku Ukrainā
Vēl viens skandāls Dailes teātrī: māksliniece apgalvo, ka bijusi pazemota un izjutusi emocionālo vardarbību
VIDEO. Tas nav stāsts par sniegavīriem, bet par cilvēcību – kā Hamburgas iedzīvotāji vienojās kopīgā akcijā, lai glābtu vandaļa izpostītos sniegavīrus
Policija Pļavniekos pa pēdām noķer narkodīleri – viņa mājās atrastais liek ieplest acis
Receptes
Gaisīga bezē rulete ar biezpiena un aveņu pildījumu – salda recepte, kas vienmēr izdodas
“Tā diena iznīcināja manu ķermeni, bet izglāba dvēseli.” Sieviete, kas nokrita no klints, atklāj, ko redzēja pēc nāves
“Lasiet līgumu!” Liepājniekiem ziemas salā problēmas ar atkritumiem, bet atkritumu apsaimniekotājam ir vien standarta atbilde