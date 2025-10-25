Foto: TheMindsJournal

Izvēlies vienu figūru un uzzini, ko tā var atklāt par tavām bērnības traumām

25. oktobris 2025
Vai vienkāršs raksts var atklāt brūces, kas vēl nav sadzijušas kopš bērnības? “The Minds Journal” publicētā raksta autori apgalvo, ka tas ir iespējams. Viss, kas jums jādara, ir jāizvēlas, viena no četrām figūrām.

Kā norāda raksta autori, izvēle neesot nejauša – pirmajos impulsos slēpjas kaut kas, ko prāts varbūt jau sen ir aizmirsis.

Izvēlies vienu figūru un uzzini, ko šis bērnības traumu tests atklāj par tevi!

