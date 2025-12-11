Foto: LETA

VIDEO. Dzēris jaunietis Daugavpils centrā vicina ieroci, taču policija sodu nepiemēro – kāpēc?

22:24, 11. decembris 2025
Raidījums “Degpunktā” vēsta par kādu notikumu Daugavpilī. Nakts laikā kāda jauniešu kompānija pastaigājusies ar līdzi paņemtu ieroci. Kā tas beidzās?

Daugavpils pašvaldības policijas darbinieki video novērošanas kamerās ievēroja aizdomīgu grupējumu, kas bija pulcējies vienā no lielākajiem pilsētas parkiem. Jaunieši ieroci neslēpa – tas tika vicināts.

Pārbaudot jauniešu bariņu, atklājās, ka pistoles turētājs ir alkohola reibumā.

Kā informēja Andris Dunskis, Daugavpils pašvaldības policijas pārstāvis, “vienā mirklī kolēģi pamanīja, ka viens no jauniešiem plātās ar ierocim līdzīgu priekšmetu. Šādi notikumi uzreiz tiek piefiksēti. Informācija tika nodota pilsētā patrulējošajām mobilajām ekipāžām.

Šīs personas tika aizturētas. Tika pārbaudītas, šajā konkrētajā gadījumā tika konstatēts, ka pie vienas no šīm personām – vīrieša, kas sasniedzis pilngadību, atrodas gāzes pistole.

Vainu pastiprinošs moments bija tas, ka bija acīmredzami jūtama alkohola smaka. Tātad, protams, pieņemts lēmums personu aizturēt.

Ieradās Valsts policijas pārstāvji un persona tika nodota viņiem tālāko procesuālo darbību īstenošanai.”

18 gadus vecajam jaunietim ir izsniegta ieroča turēšanas atļauja. Bet, neskatoties uz to, ka jaunietis ar ieroci rokās uzturējās sabiedriskā vietā – sodu viņam nepiemēroja.

Jūlija Jurāne, Valsts policijas pārstāve: “Valsts policijas amatpersonas veica alkohola koncentrācijas noteikšanu izelpai gaisā un personai fiksētas 0,4 promiles. Jāmin, ka šajā gadījumā mērījums nepārsniedz 0,5 promiles, kas ir atrunāts Ieroču aprites likuma 99. panta pirmajā daļā.”

Plašāk pievienotajā video sižetā!

