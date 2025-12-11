Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/REUTERS/Brian Snyder

Trampam ir apnicis – viņš vairs negrib nekādas runas! Kijiva un Maskava ir brīdinātas 34

21:12, 11. decembris 2025
ASV prezidents Donalds Tramps ir ārkārtīgi neapmierināts gan ar Kijivu, gan Maskavu, ceturtdien paziņojusi Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.

“Prezidents ir ārkārtīgi neapmierināts ar abām pusēm šajā karā,” žurnālistiem pavēstīja Levita.

“Viņš vairs negrib tālākas runas. Viņš grib rīcību. Viņš vēlas, lai šis karš beigtos.” Tramps vairs nevēlas “tikšanās tikšanos dēļ”,

Pēc Levitas teiktā, nākamā Ukrainas un Amerikas delegāciju tikšanās, kas provizoriski paredzēta 13. decembrī, notiks tikai tad, ja amerikāņi saskatīs iespēju noslēgt miera līgumu.

“Ja pastāv reāla iespēja panākt miera līgumu, ja mēs uzskatīsim, ka šīs tikšanās ir vērtas, lai kāds no Amerikas Savienotajām Valstīm šajā nedēļas nogalē pievērstu uzmanību tam visam, tad mēs nosūtīsim pārstāvi,” sacīja Baltā nama preses sekretāre.

