Viņš pateica tikai vienu vārdu! Atklāti jauni fakti par Kauņas maniaka nežēlīgo dubultslepkavību 0
Jau vēstījām par traģisku dienu Kauņā, Lietuvā, kur tika noslepkavotas divas jaunietes. Par abu sieviešu slepkavību apsūdzēts 29 gadus vecais Bens Mikutavičs. Šodien medijs “lrytas” vēstīja, ka lietā parādījušās jaunas, svarīgas detaļas.
Vīrietis ir apcietināts aizdomās par savas 22 gadus vecās māsīcas Simonas slepkavību daudzdzīvokļu mājā, kā arī par 24 gadus vecās nekustamo īpašumu mākleres Gabrielas slepkavību aptuveni pusstundu vēlāk citā dzīvoklī.
Abas meitenes tika noslepkavotas īpaši nežēlīgā veidā. Upuri pēc saduršanas asiņoja līdz nāvei. Noziegumu vietas atrodas mazāk nekā kilometra attālumā viena no otras.
Aizdomās turamais slepkava slēpās vairāk nekā dienu, pēc tam viņš tika notverts un nonāca cietumā. Pašlaik viņš ir apcietinājumā un atrodas Kauņas cietumā.
Kauņas rajona tiesa svētdienas rītā izskatīja jautājumu par aizdomās turētā apcietināšanu. Žurnālistiem tiesas sēdē nebija atļauts ierasties.
Sēdes laikā Bens Mikutavičs teica tikai vienu vārdu.
Tiesnese Jolanta Ramoniene jautāja aizdomās turētajam slepkavam, kāda ir viņa nostāja attiecībā uz vainu – vai viņš atzīstas pilnībā, daļēji vai neatzīstās vispār?
Pēc tiesneses vārdiem “daļēji”, Mikutavičs pamāja ar galvu.
Kad tiesnese atkārtoja jautājumu, vai viņš atzīstas daļēji, viņš apstiprināja: “Jā.”
Šis bija vienīgais vārds, ko Kauņas iedzīvotājs izteica visas tiesas sēdes laikā.
Nav skaidrs, ko Mikutavičs domāja ar savu daļējo atzīšanos.
Izmeklētāju apkopotie dati, norādes un pierādījumi liek domāt, ka viņš ir izdarījis abas šausminošās slepkavības.
Mikutavičs un viņa māsīca Simona, kura bija pārcēlusies dzīvot uz Kauņu, bija deklarēti vienā dzīvoklī V. Krēvesa prospektā Kauņā. Tieši tur viņa tika nogalināta.
Pēc sākotnējās informācijas, dzīvoklis piederēja meitenes vecākiem, bet Mikutavičam tika atļauts tur īslaicīgi dzīvot. Viņš tur nodzīvoja apmēram pusgadu vai gadu.
Šajā ierakstā ir fiksēts, kā Mikutavičus (viņa seja nav redzama, bet pēc balss var spriest, ka tas ir viņš) nikni uzbrūk topošajam upurim, tieši draud viņai un uzbrūk viņai un viņas radiniekiem ar rupjiem vārdiem.
Tāpēc versija par brālēna slepkavību atriebības nolūkā ir diezgan spēcīga. Tomēr šis ir tikai izmeklēšanas sākums — secinājumus par motīvu un citām lietām varēs izdarīt tikai pēc pilnīgu datu apkopošanas.
Šķiet, ka slepkavības dienā meitene, neko nenojaušot, droši vien pati ielaida aizdomās turamo, jo dzīvoklī nav nekādu ielaušanās pazīmju. Aizejot, slepkava aizslēdza Simonas dzīvokli.
Otrā slepkavība – vēl vairāk noslēpumu
Vēl sarežģītāk ir noteikt, kas noveda pie otrā upura slepkavības. Mikutavičs, iespējams, nepazina Gabrielu, viņš viņu pirmo reizi satika liktenīgajā dienā.
Tika konstatēts, ka pirms nekustamā īpašuma mākleres Gabrieles slepkavības Mikutavičs internetā sarakstījās ar vēl divām meitenēm, kuras izīrēja dzīvokļus un ievietoja atbilstošus sludinājumus. Arī viņas varēja kļūt par upuriem.
Kauņas iedzīvotājs piekrita tikties ar saimniecēm viņu piedāvātajos dzīvokļos, taču tikšanās notika tikai ar Gabrielu, kura devās viņam parādīt dzīvokli Pramones prospektā. Un šī tikšanās beidzās traģiski.
Joprojām nav skaidrs, vai Mikutavičus izlikās par īrnieku, iepriekš plānojot otro slepkavību, vai varbūt viņš patiešām bija iecerējis īrēt attiecīgo dzīvokli, taču tikšanās laikā ar mākleri viņš nespēja savaldīt jaunu dusmu uzliesmojumu – piemēram, kad viņam neizdevās vienoties par īres cenu.
Otrā slepkavība varēja tikt pastrādāta, lai noslēptu pirmo – piemēram, māklere varēja nejauši ieraudzīt Mikutaviča asiņainās drēbes vai kādu citu detaļu, kas lika viņai saprast, ka viņš ir izdarījis noziegumu. Un tad aizdomās turētais varēja izlemt rīkoties drastiski.
Kā viss īsti notika, tam vajadzētu kļūt skaidram izmeklēšanas laikā.
Aizejot, slepkava aizslēdza vai aizcirta dzīvokļa durvis Pramones prospektā, atstājot upuri iekšā mirušu. Policiju izsauca mākleres ģimenes locekļi, jo viņiem neizdevās ar viņu sazināties.
Mikutavičus aptuveni 34 stundas slēpās no tiesībsargājošajām iestādēm – 5. decembrī neilgi pirms pusnakts civiliedzīvotāji aizturēja bēgli un nodeva viņu policijas darbiniekiem.
Slēpšanās laikā, no 4. decembra pēcpusdienas līdz 5. decembrim plkst. 23:50, Mikutavičs apmeklēja veikalu netālu no nogalinātās māsīcas dzīvokļa, iegādājās tur pārtiku un citas preces.
Ne pārdevēja, ne friziere, ne garāmgājēji tobrīd iespējamo slepkavu neatpazina – viņš tika notverts tikai naktī pēc tam, kad brīvprātīgie, kas piedalījās meklēšanā, viņu atmaskoja labi apgaismotā vietā.
Atklāts, kur viņš ieguva nazi
Prokurors ziņu portālam “Lrytas” pauda, ka šobrīd, izņemot Mikutaviču, neviens netiek pratināts kā aizdomās turētais. Tāpēc pašlaik ļoti ticama ir versija, ka viņš rīkojies viens pats un lietā, iespējams, vairs nebūs apsūdzēto.
Zināms, ka Mikutavičus atklājis, kur ieguvis iespējamajās slepkavībās izmantoto ieroci – masīvu medību nazi, taču izmeklēšanas nolūkos šī detaļa pagaidām netiek atklāta.
Aizdomās turētajam, visticamāk, tiks veikta psihiatriskā ekspertīze. Ja tiks atzīts, ka Kauņas iedzīvotājs noziegumu laikā apzinājās savu rīcību, viņam draud mūža ieslodzījums par divu cilvēku slepkavību.