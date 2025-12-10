“Nākamā bija Zane – prostitūta, un to zina visi!” Olga Kambala jūtas kā svētā uz Kaspara bijušo sieviešu fona 0
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Kaspara un Olgas Kambalu mājoklī valda karstas emocijas. Pēc atgriešanās mājās pāris turpina iesākto strīdu. Lai gan sākumā viņi plānoja kopīgas vakariņas, pat vienkārša saruna par ēdienu pārauga skaļā vārdu apmaiņā.
Kaspars piedāvāja sildīt ēdiena paliekas no iepriekšējās dienas, taču Olga kategoriski atteicās, paziņojot, ka ir izsalkusi un vēlas svaigi pagatavotu maltīti. Vīrs atbildēja, ka labprāt uzņemtos gatavošanu. “Par cik es šodien visu daru, es arī varu uztaisīt,” paziņo Kaspars, tomēr Olga viņa palīdzību noraida: “Es pati sev uztaisīšu ēst.”
Kaspars uzsvēra savu sākotnējo nodomu – pagatavot ēdienu abiem: “Man jādara vīrieša darbs – bet tu saki: “Es uztaisīšu pati sev!”” Olga oponēja, norādot, ka viņa veic tā saucamos “sieviešu darbus”. Kaspars atcirta, ka tādā gadījumā viņai jau sākumā vajadzēja teikt, ka maltīte tiks gatavota visai ģimenei, nevis tikai sev.
Olga pārmet Kasparam, ka tehnikas – konkrēti, trauku mazgājamās mašīnas – remonts tiek novilcināts, lai gan tā varētu atvieglot viņu ikdienu. Viņa pieprasa, lai vīrs nekavējoties sazinās ar citu meistaru, nevis turpina gaidīt iepriekšējā solīto zvanu.
Olga pauž uzskatu, ka “vīrieša darbs ir salabot trauku mašīnu, sievietes – uzturēt kārtību”. Viņa atgādina, ka nav pieradusi pie ikdienas rutīnas, kurā nepārtraukti jācīnās ar netīro trauku kalniem, jo augusi ar aukli un kalponi. Kaspars pretī izvirzīja argumentu, ka var traukus nomazgāt pats, taču Olgu neapmierina ne Kaspara veiktā mazgāšana, ne tas, ka šāds jautājums vispār nonāk līdz strīdam.
Kaspars, uzrunājot skatītājus aizkadrā, atzina, ka arī pats ilgojas pēc ērtākas un bezrūpīgākas dzīves: “Es arī labprāt tagad braukātos apkārt ar “Maybach”, es arī labprāt gribētu, lai man būtu kalps ar baltiem cimdiem – turētu lietussargu, kad es izeju lietū.”
Viņš uzskata, ka viņam izvirzītās prasības ir nesamērīgas attiecībā pret citu ģimenes locekļu ieguldījumu: “Nav godīgi, ja tu gribi sagaidīt no manis kaut ko kā vīrieša, kā sievietes un kā ģimenes galvas, bet konkrētajā momentā pārējie nevar izpildīt kaut ko.” Olga, savukārt, atklāja, ka ir nogurusi no tā, ka visi strīdi vienmēr beidzas ar netīro trauku un pārmetumu tēmu.
“Tu man riebies ar to… līdz ar to es nevēlos būt kopā ar tevi vairs. Vienkārši – no rīta līdz vakaram trauki, trauki, trauki!” viņa saka. Turklāt, viņa pārmet vīram, ka viņš norāda viņai, ko darīt, pat tad, kad viņa vēlas atpūsties: “Parādīsim, kā tu guli un skaties seriālu, un es te skraidu: “Atnes to, pienes šito!””
Konflikts kļūst vēl asāks, kad Olga piesauc Kaspara sarunas ar viņa māti un salīdzināšanu ar iepriekšējām sievietēm. Viņu īpaši sāpina tas, ka vīrs ar mammu apspriež viņu kopdzīvi. “Tas ir tik pretīgi! “Zini, mammīt, tā mana iepriekšējā sieva – Tifānija ir vienīgā sieviete, kura mani nepazemoja,” citē Olga frāzi, kas viņai palikusi atmiņā. Kaspars mēģina paskaidrot, ka Olga viņa teikto ir sapratusi nepareizi.
“Es teicu savai mammai: “Mums ar Olgu iet ļoti slikti, un tu zini, kā tas ir. Parasti, pēc manas pieredzes, attiecības reti beidzas bez šādas ārdīšanās un psihošanas”,” viņš norāda, lūdzot sievu beidzot ļaut viņam pabeigt domu.
Tomēr Olga atbild ar skarbu atgādinājumu par Kaspara iepriekšējām attiecībām: “Tā, kura tevi izģērba un atstāja bez nekā? Nākamā bija Tifānija, kura, atklāti runāsim, krāpa tevi. Nākamā bija Zane – prostitūta, un to zina visi. Un te ir Olga, kurai ir trīs meitas, un kura ir svētā, kas ir novesta psihiski!”