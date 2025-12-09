Iedomājieties vietu, kur satiekas amatnieks no Madlienas, visaromātiskāko garšvielu ražotājs no Ludzas, gardāko našķu gatavotājs no Madonas, vissiltāko zeķu adītāja no Smiltenes un koka mājiņu meistare no Tukuma – vienā digitālā tirgus laukumā. Un tagad iedomājieties, ka tas viss ir pieejams telefonā 24 stundas diennaktī visā Latvijā un ārpus tās. Tā nav vīzija. Tā ir ideja, kas radās pirms astoņiem gadiem un kas tagad ieraudzījusi dienas gaismu. “Latvija Ražo” ir pirmā platforma Latvijā, kur tikai Latvijas ražotājs pats pārdod savu preci, līdzīgi kā tas notiek “Etsy” vai “Amazon”. Par to, kā radās šī platforma, kas to padara unikālu Latvijas kontekstā, un kam jākļūst par pavērsienu mūsu valsts ekonomikas attīstībā, stāsta platformas vadītājs Patriks Grīva.
Saruna ar “Latvija Ražo” idejas autoru un vadītāju Patriku Grīvu.
Kā tad dzima ideja par “Latvija ražo”?
Ideja dzima augstu kalnos pirms astoņiem gadiem. Tad, iegūstot partnerus, četrus gadus notika koncepcijas un tehniskās izstrādes laiks.
Ar sievu bijām Austrijas Alpos slēpot un nacionālajā televīzijā redzējām raidījumu, kurā ražotāji no visas valsts rādīja savas preces un stāstīja, cik kolosālas tās ir. Iedomājieties, kas tas ir par efektu ekonomikā, kad sabiedriskais medijs atvēlē ēterā laiku, kurā katrs zemnieks, amatnieks un dažādi mazie ražotāji, nevis giganti var pastāstīt par savu preci, dalīties ar to. Tajā brīdī nodomājām – kāpēc mēs Latvijā neprotam lepoties ar to, ko mēs spējam paveikt, un padarīt to par valsts veiksmes stāstu? Latvija ir zeme ar ļoti spēcīgiem cilvēkiem, kuriem lemts daudz sasniegt. Radās ideja apvienot visus vienā e-komercijas platformā un aicināt viņus pašus pastāstīt par sevi un pārdot savas preces.
Mērķis ir pārvarēt pašpārliecības trūkumu un saskatīt iespēju ar to gūt lielu, kopēju labumu. Atklāt daudzus, lieliskus, bet mazāk zināmums Latvijas ražotājus. Ja mēs valstiski apzinātos, cik daudz mums ir kolosālu ražotāju, un censtos viņiem palīdzēt… Manuprāt, par nacionālās ekonomikas stūrakmeni ir jākļūst mūsu ražotājiem. Nākamā Latvijas “vienradža” stāsts var sākties no kāda mājražotāja, kam ir kolosāla ideja, bet pietrūkst zināšanu un resursu mārketingam. Tādēļ ir dzimusi “Latvija Ražo” – platforma, kurā ražotājs-pārdevējs pats tiekas ar pircēju.
Daudzi, apceļojot Latviju, noteikti ir redzējuši, ka reģionos ir nopērkamas daudzas ļoti foršas lietas, kas satopamas lokāli – tirdziņā, vietējā veikaliņā. Bet būtu forši, ja mēs tās visas redzētu vienuviet, bet vēl labāk – ja mēs varētu paņemt savu telefonu vai datoru, šīs preces ielikt grozā, izvēlēties sev tuvāko pakomātu vai kurjeru, samaksāt par šo preci un saņemt to ar piegādi mājās. Turklāt, grozā var salikt dažādu ražotāju preces un apmaksāt vienā maksājumā tiešsaistē. Šo mēs esam izveidojuši Latvijaražo.lv
Mums ir arī “Latvijas pērles” un citi veikali, tostarp internetveikali, kuros tirgo Latvijā ražotas preces. Kas ir tas, kas padara jūs īpašus?
Pirmkārt, es vienmēr esmu ļoti priecājies, redzot jebkuru tirdzniecības vietni, kura pievēršas Latvijas ražojumiem. Arī pats cenšos izvēlēties Latvijas preci. Katrs, kurš iegulda Latvijas ražotāju attīstībā, paveic nozīmīgu darbu mūsu valsts labā.
Pats arī Latvijas ražojums…
Es esmu lībietis, starp citu. Latvijas pirmatnējais… (smejas).Arī es vēlētos redzēt plašāku Latvijas ražoto preču piedāvājumu. “Latvija ražo” ienāk tirgū ar atšķirīgu principu, ko neviens pirms mums nav darījis, fokusējoties tikai uz Latvijas ražotājiem. Šis princips ir “marketplace” (tirgus placis).
Ko tas nozīmē? Šī ir vieta, kur preci pārdod pats ražotājs. Populārākie tirgus plači pasaulē ir “Etsy”, kur darbojas arī daudzi Latvijas ražotāji. Tāpat arī “Amazon” un daudzi citi. Tātad pārdevējs ir pats ražotājs, kurš pats ievieto preces un nosaka tām cenu, bet Latvijarazo.lv uzdevums ir atrast pircēju, kuram ir iespēja preci iegādāties tiešsaistē.
Kāda ir atsaucība no ražotāju puses?
Mēs šo gadu laikā esam guvuši pārliecību, ka mūsu idejai ir pamats tikt realizētai. Līdz šim brīdim mums tam nebija praktisku pierādījumu. Mēs esam ļoti pateicīgi pirmajiem ražotājiem, kuri mums uzticējās, kad uzrunājām viņus individuāli. Atceros, ka pavisam nesen, pirms dažiem mēnešiem, mums bija pirmie pieci ražotāji, bet tad, uzrunājot citus sociālajos tīklos, guvām atsaucību, un šobrīd pie mums ir reģistrējušies vairāk nekā 200 ražotāju, kuri izvietojuši ap 500 lielisku preču. Esam guvuši apliecinājumu tam, ka mūsu ideja ir ne tikai nepieciešama, bet ražotāji to ir gaidījuši.
Kā notiek ražotāju atlase, vai ir kādi īpaši nosacījumi, lai varētu pieteikties?
Galvenais nosacījums – lai ir Latvijas ražotājs un veic pilnu ražošanas ciklu šeit. Nav nekā vienkāršāka kā atvērt Latvijarzo.lv, aiziet uz sadaļu “Ražotājiem” un nospiest pogu “Reģistrēties”. Pēc tam ražotājam pašam jāizveido savs veikals – vajag skaistu titulbildi, fotogrāfijas, aprakstus. Tas ir kā jauns lielveikals, kur sadalītas tirdzniecības vietas, bet katram pārdevējam pašam tās jāiekārto.
Latvijā ir daudz lielisku ražotāju, kuriem mazliet pietrūkst laika, lai ieguldītu mārketingā un pasniegtu savas preces. Te ir īstais brīdis, kad mēs sadarbībā ar viņiem izveidojam šos veikalus. Stāsti ir ļoti dažādi. Piemēram, ir fantastisks amatnieks, kas taisa koka figūras, bet viņš nepārzina digitālo mārketingu, un mēs sadarbībā ar viņu varam publicēt viņa preces, pastāstīt par tām, un pircējs var pie mums tās iegādāties. Vai liels ražotājs, kas jau gadiem eksportē savu produkciju, bet tā īsti nav populāra mūsu valstī. Atrodam pieeju katram.
Kādas ir cenas ražotājiem – vienreizējs maksājums, mēneša maksa – par atrašanos jūsu platformā?
Ražotājs izvieto savu preci, mēs ieguldām preces reklāmā, pēc pārdošanas darījuma attiecīgi sadalās arī ieņēmumi. Galvenais resurss ir laiks, kas viņiem jāparedz, uzturot savu veikalu, jo katrai precei jābūt pieejamai. Abonēšanas maksa ir neliela, un tā palīdz nodrošināt pastāvīgu publicitāti. Ir dažādi elastīgi abonēšanas plāni, no kuriem var izvēlēties sev piemērotāko .
Visa darbība notiek jūsu platformā – kā internetveikalā?
Jā, jau šobrīd ikviens pircējs var izvēlēties īpašu dāvanu svētkiem, jo daudzas no mūsu ražotāju precēm ir unikālas – tikai vienā eksemplārā. Dāvināt Latvijas ražojumu ir ne tikai oriģināli, bet arī patriotiski, jo tā pircējs atbalsta vietējo.
Cenu ražotājs nosaka pats?
Mēs cenu nemainām, to nosaka pats ražotājs. Mēs konsultējam un palīdzam viņiem gan ar tehniskiem, gan vizuāliem jautājumiem.
Vai jūs plānojat to saglabāt tikai kā platformu, vai prātā ir ielavījusies doma par veikalu?
Mūsu serviss, ko mēs piedāvājam pircējam, šobrīd ir ērtāks nekā klātienes iepirkšanās. Atrodoties mājās, birojā, sabiedriskajā transportā, vienmēr var atvērt platformu un izvēlēties jebko. Tas ir piedāvājums, kuru mēs redzam kā vērtīgāku, neizslēdzot kādreiz sanākšanu klātienē, taču interneta platformā katru dienu tiek pievienotas jaunas preces un tās pircējs var redzēt 24/7.
Jūs sakāt, ka ir pieteikušies jau vairāk nekā 200 ražotāju. Vai ir kāda prece, jaunatklājums, kas īpaši piesaistījis uzmanību?
Mēs paši ik dienu atklājam kādus jaunus, brīnišķīgus stāstus. Piemēram, šodien [red. – novembra beigās] pieteicās ražotāja, kas veido dekoratīvas dārza mājiņas, bet mēs tās, visticamāk, nebūtu pamanījuši, ja viņa nebūtu pieteikusies pie mums. Un ir arī kāda sirsnīga dāma no Smiltenes ar izcilu rokdarbu kolekciju, viņa pati apguvusi platformas tehnisko pusi un veiksmīgi ievietojusi savas preces “Latvija Ražo”. Šādi stāsti mūs visvairāk iedvesmo. Un tāpēc platformai ir jābūt redzamai — lai šos cilvēkus varētu atrast.
Esmu novērojusi, ka pēdējā laikā Latvijas ražotājiem tiek pievērsta īpašāka uzmanība…
Tā ir vesela kustība, kas Latvijā jau eksistē un ir jāturpina. Piedāvājums ir sadrumstalots, tādēļ mēs ar savu platformu šo dažādo piedāvājumu vēlamies parādīt, visu vienuviet.
Vai jums ir kāds vēstījums tiem, kuri vēl nav sajutuši Latvijā ražotu preču burvību?
Iegādājoties Latvijas preci, pircējs būs pārsteigts, cik tā ir kvalitatīva, oriģināla un forša, pat unikāla. Labākais, ka cilvēks zina, ka pērk no savējiem. Pērkot vietējo, tu apliecini arī savu identitāti, ka tu esi šeit, ka tā ir tava zeme, tava valsts un tas ir tas, ko mēs spējam, – viens otram palīdzēt!
Paldies par sarunu! Lai izdodas viss iecerētais!