“Varbūt vienu savu algu noziedojiet, prezidenta kungs?” Četru bērnu mamma gadiem ilgi gaida rindā pie speciālistiem 0
Latvijas iedzīvotāja, mamma četriem bērniem ar retām ģenētiskām slimībām, sociālajā tīklā “Facebook” vērsusies pie prezidenta Edgara Rinkēviča, izsakot izmisumu un aicinot rīkoties. Viņa norāda, ka nav normāli, ka bērniem nepieciešamā medicīniskā aprūpe nav pieejama – valsts apmaksātu vizīšu rindas ilgst gadiem.
Sieviete atklāti dalījās skarbajā realitātē – ir medicīniskās vizītes, kuras viņas bērni gaida divus, pat četrus gadus.
Mamma vērsusies pie Latvijas Valsts prezidenta ar šādiem vārdiem: “Edgar Rinkēvič, cik ilgi šis viss turpināsies? BKUS acu ārsts gaidīšanas rinda 16 mēneši. Ģenētiķi gaidām jau 4 gadus. Psihologs – 24 mēneši. Pie psihiatra netiek, jo tur nosūtīt var tikai psihologs.
Kā Jums šķiet, kā man Mammai to visu izturēt! BKUS man pasaka diemžēl… meklējiet kaut kur par maksu… Nopietni?! Es to daru jau 6 gadus x4, jo ir četri bērni ar nopietnām veselības problēmām. Par kādu naudu, lai es dabūju to gatavu??
Kā man justies, ka man nav naudas apmaksāt tās visas vizītes bērniem, kuru dēļ esmu ziedojusi visu sevi jau 16.5 gadus…! Es varu protams pati vispār vairs neēst, jau gandrīz no visiem saviem medikamentiem esmu atteikusies, no itin visa esmu atteikusies, bet tās summas ir nereālas…! Un jūtos kā vissliktākā Mamma uz šīs zemes! Varbūt vienu savu algu noziedojiet, Prezidenta kungs.”
Sieviete vēršas arī pie Veselības ministrijas: “Decembris ir mans dzimšanas dienas mēnesis un vislielākā dāvana būtu, ja Jūs dotu iespēju maniem bērniem apmeklēt visus nepieciešamos speciālistus. Piebildīšu, ka bērniem ir retas ģenētiskas slimības (katram cita)! Un nevar gadiem gaidīt valsts apmaksātās vizītes.
Pateicos ikvienam, kas reaģē, padalās, lai sadzird! Un paldies par Jūsu empātiju un labestību.
P.S. Un, jā, es strādāju par niecīgu atalgojumu – esmu asistents mazajai meitai 24/7!”
Diemžēl šīs mammas stāsts izgaismo problēmu, ar kuru saskaras daudzas ģimenes Latvijā!