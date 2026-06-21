“Tie ir vairāki simti tūkstoši…” Cilvēki neizpratnē, kāpēc Latvijā joprojām redzamas ceļa norādes uz Krievijas pilsētām 0
Uz Latvijas autoceļiem joprojām redzamas norādes, kas ved ne tikai uz vietējām pilsētām vai kaimiņvalstīm, bet arī uz Maskavu, Vitebsku un citām Krievijas un Baltkrievijas pilsētām. Kā vēsta LTV raidījums “Panorāma”, uz 318 ceļa norādēm Latvijā joprojām saglabājušies Krievijas un Baltkrievijas apdzīvoto vietu nosaukumi. Lai gan Satiksmes ministrija jau sagatavojusi priekšlikumu šīs norādes nomainīt, valdības lēmums pagaidām nav pieņemts.
LTV aptaujātie iedzīvotāji neslēpa neizpratni par to, kāpēc šādas norādes joprojām atrodas uz Latvijas ceļiem.
“Man jau sen likās, ka tāda jēga nav. Bija vēl… Maskava, Maskava, vēl kaut kur redzēju. Nezinu, kā uz Vidzemes šosejas. Es domāju, ka sen jau novākts,” raidījumam atzina autovadītājs Jānis.
Arī Raimonda uzskata, ka šādas norādes būtu jāmaina: “Tam jēgas nav, ir jāmaina domāšana.”
Vēl kāds uzrunātais iedzīvotājs uzsvēra, ka jāizceļ Latvijas pilsētas.
Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns skaidroja, ka no satiksmes organizācijas viedokļa šīs norādes ir starptautiski pieņemta prakse, jo tās apzīmē virzienu uz konkrētu valsti vai pilsētu. Tomēr viņš atzina, ka sabiedrības un politiķu atbalsta gadījumā zīmes varētu tikt nomainītas.
Pēc ministrijas aplēsēm, visu norāžu nomaiņa izmaksātu vairākus simtus tūkstošu eiro. Attiecīgais ziņojums valdībā iesniegts jau pavasarī, taču lēmums līdz šim nav pieņemts.
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