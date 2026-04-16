Bailes nav zudušas: nogalinātās sievietes tuvinieki uzskata, ka Leons Rusiņš ir dzīvs – viņiem ir versija, kur viņš slēpjas 1

21:31, 16. aprīlis 2026
Tas notika pirms trīs gadiem, bet viņš joprojām nav atrasts. Pirms trīs gadiem Leons Rusiņš Jēkabpils pusē nežēlīgi nogalināja savu bijušo dzīvesbiedri. Tas notika sievietes mātes un dēla acu priekšā. LTV ziņu raidījumam “Panorāma” Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks atklāj, ka no iedzīvotājiem turpina pienākt ziņas par Rusiņam līdzīgiem cilvēkiem.

Viņš izsludināts arī starptautiskā meklēšanā. Valsts policijas priekšnieks informēja Latvijas Televīziju, ka nesen notikusi operācija Beļģijā, taču aizturētais nebija Latvijā visvairāk meklētais noziedznieks.

“Tas nebija viņš. Darbs turpinās. Izmeklēšana turpinās,” pastāstīja Ruks.

Nogalinātās sievietes tuvinieki un advokāte gan nešaubās, ka Rusiņš ir dzīvs. Viņuprāt, viņš slēpjas Krievijā.

“Vienā ziņā, jā, es domāju, viņš ir prom no šejienes. Tā pati Krievija, Baltkrievija savā veidā, jā. Bet, redzot to pašu “Volvo”, kas viņam bija, un vecākus vīriešus, kas atgādina viņu, ir tā nedrošības sajūta. Tu ej gar stūri un tāpat apskaties. Tas ir vēl joprojām,” LTV ziņu raidījumam neslēpa nogalinātās Ivetas radiniece, advokāte, Ivetas dēla juridiskā pārstāve Anna Nore.

Policija LTV pārstāvjiem norādījusi, ka, ja Rusiņš patvērumu radis Krievijā vai Baltkrievijā, tad viņš tur var slēpties gadiem vai visu mūžu.

Plašāk uzziniet pievienotajā video sižetā!

