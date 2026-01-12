Medikamenti, virve un vēnas… Cik latviešu dienā mēģina padarīt sev galu un kā viņi to dara? 0

Raita Krišjāne, NMPD Operatīvās vadības centra vadītāja, TV24 raidījumā “Dienas personība” atklāj, ka ik dienu Latvijā vairāki cilvēki mēģina izdarīt pašnāvību, un savlaicīga līdzcilvēku iesaiste var izšķirt dzīvības un nāves jautājumu.

Krišjāne atklāj, ka Ziemassvētku un gadu mijas laiks padara cilvēkus depresīvākus. Tomēr arī ikdienas statistika ir satraucoša – ik dienu 5–6 cilvēki mēģina izdarīt pašnāvību. To vidū ir gan pieaugušie, gan jaunieši. Bieži ir gadījumi, kad cietušajiem ir iespējams palīdzēt, taču reizēm nākas konstatēt arī cilvēku nāvi.

Cietušie izvēlas mēģināt beigt savu dzīvi, lietojot pārlieku lielu medikamentu devu, mēģinot pakārties, griežot rokas un vēnas, bojājot asinsvadus. Krišjāne aicina cilvēkus nebūt vienaldzīgiem, bet runāt ar apkārtējiem, ja redzams, ka kāds ir nomākts.

Sīkāk uzzini sižetā!

