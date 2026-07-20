“Tik daudzi labi dzīvokļi paskrējuši garām…” Īres tirgū atklājas problēma, ar kuru saskaras simtiem cilvēku 0
Atrast piemērotu īres dzīvokli nav viegli nekam un nekur, taču cilvēkiem, kuriem ir suns vai kaķis, uzdevums kļūst vēl sarežģītāks. Daudzos sludinājumos redzamais nosacījums “bez mājdzīvniekiem” ievērojami samazina pieejamo mājokļu skaitu, un daļa īres vietas atzīst – reizēm šķiet, ka izvēles nav gandrīz nemaz.
Tieši par šo problēmu izvērsusies plaša diskusija platformā “Threads”. Kāda sieviete stāsta, ka kopā ar draugu meklē jaunu īres dzīvokli, taču lielākais šķērslis ir tieši aizliegums turēt mājdzīvniekus. “Sasāpējies jautājums. Ar draugu meklējam jaunu īres dzīvokli, un lielākais robs, kas kavē veiksmīgu rezultātu sasniegšanu, ir sāpīgākais sludinājumu teksts – “bez mājdzīvniekiem!””
Viņa atzīst, ka cenšas saprast izīrētāju bažas, tomēr nesaprot, kāpēc aizliegums bieži ir kategorisks. “Kādi ir galvenie iemesli mīluļa aizliegšanai, ja vienmēr līgumā var pastāvēt punkts par īrnieka atbildību bojātas mantas gadījumā? Stereotipi par mīluļa un mājokļa nepietiekamu kopšanu? Tik daudzi labi dzīvokļi paskrējuši garām.”
Komentāros viedokļi dalījās. Daļa cilvēku uzsvēra, ka ne visi mājdzīvnieku saimnieki rada problēmas. Kāda sieviete stāsta, ka, izīrējot savu dzīvokli, priekšroku devusi tieši ģimenei ar kaķi. “Uz mana dzīvokļa īri bija trīs kandidāti, izvēlējos tieši tos, kuriem ir kaķis. Pašai ir kaķis, un kaut kur taču arī mūsu četrkājainajiem draugiem ir jādzīvo.”
Citi dalījās ar praktiskiem padomiem. Kāda komentētāja iesaka meklēt specializētās sociālo tīklu grupās. “Facebook ir grupa “Izīrē dzīvokļus ar bērniem un mājdzīvniekiem”. Es kādu mēnesi meklēju, kur var ar suņiem. Atradu. Protams, īre ir debesīs, bet būs mājas.”
Tomēr netrūka arī izīrētāju un cilvēku, kuri uzskata, ka aizliegumam ir pamatoti iemesli. “Kāpēc izīrēt kādam ar mājdzīvnieku un riskēt, ja var neriskēt?” raksta kāda diskusijas dalībniece.
Vairāki norādīja, ka, lai arī līgumā iespējams paredzēt atbildību par bojājumiem, praksē strīdu risināšana prasa laiku un papildu resursus. “Līgumā jau var iekļaut visu ko, bet pēc tam ar to būs “jākrāmējas”. Ne visi ir tik godprātīgi un pilda saistības.”
Savukārt citi uzsvēra, ka mājdzīvnieki ne vienmēr nodara kaitējumu, bet risks tomēr pastāv. Kāda komentētāja atzina, ka viņas suns un kaķis nekad neko nav sabojājuši, tomēr vecumdienās slims dzīvnieks radījis bojājumus grīdai un dīvānam. “Lamināta maiņa un jauns dīvāns maksā daudz vairāk nekā depozīts.”
Tikmēr sākotnējā ieraksta autore norāda, ka visu mūžu dzīvojusi ar suņiem un nekad nav bijis nepieciešams mainīt ne durvju stenderes, ne dīvānu. Tālāk komentāru izlase par šo tēmu.