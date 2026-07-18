Gribēji fiksi, fiksi uz jūriņu? Stacijā biļetes var nopirkt vien trīs kasēs, tāpēc nāksies krietni vien iesvīst, stāvot garās rindās 19
Vasaras sezonā, kad cilvēki biežāk dodas izbraucienos un atvaļinājumos, Rīgas Centrālajā stacijā atkal aktualizējies jautājums par biļešu iegādi un pasažieru apkalpošanu. Pēdējās dienās, kad laiks ir karsts un ārā valda svelme, rīdzinieki steidz veldzi meklēt uz tuvējām pludmalēm. Bet – te tev nu bija! Ja nemāki nopirkt vilciena biļeti internetā, tad stāvi un gaidi stacijas bardakā, cerībā paspēt uz vilcienu!
Aculiecinieki sociālajos tīklos ziņo, ka no vairākām kasēm darbojusies tobrīd tikai viena, bet cilvēku rinda bijusi garum garā. Sociālajos tīklos cilvēki dalās ar attēliem par rindām pie kasēm, Vaicājot parr loģiku – brīžos, kad pieprasījums pieaug, ar dažām kasēm taču nepietiek.
Pasažieriem rodas jautājums, vai šādās situācijās nevarētu operatīvāk pārplānot darbu un atvērt papildu kases, lai cilvēkiem nebūtu ilgstoši jāgaida rindās?
Vienlaikus daļa komentētāju norāda, ka mūsdienās biļeti iespējams iegādāties arī elektroniski – caur vilcienu pārvadātāja lietotni, internetā vai citās digitālajās platformās. “Biļeti var taču nopirkt lietotnē,” raksta kāds komentētājs, bet citi atgādina – ne visi pasažieri jūtas vienlīdz ērti ar digitālajiem risinājumiem.
Diskusijā izskan arī ironiski komentāri par cilvēkiem, kuri joprojām izvēlas biļetes pirkt klātienē. Kāds lietotājs raksta, ka “rīdziniekiem ir laiks apgūt tehnoloģijas un biļetes iegādāties elektroniski”, cits piekrīt, ka arī iepriekšējām paaudzēm kādreiz būs jāapgūst jaunas tehnoloģijas.
Tomēr daļa cilvēku uzsver – jautājums nav tikai par digitālajām iespējām, bet arī par pakalpojuma organizēšanu. Ja konkrētā dienā pasažieru plūsma ir lielāka, stacijai būtu jāspēj tai pielāgoties.