“Izvēli sapratāt…” Kas šobrīd pa kabatai ir latviešiem – atvaļinājums Latvijā vai ceļojums uz ārzemēm 26
Vasarā daudzi labprāt vairāk ceļotu pa Latviju – iepazītu jaunas vietas, pavadītu pāris dienas pie jūras kādā namiņā vai atpūstos lauku sētā kopā ar ģimeni. Taču realitātē arvien biežāk ceļotāji secina, ka vietējo naktsmītņu cenas kļuvušas tik augstas, ka izdevīgāk ir doties ārpus Latvijas.
Tieši par to šobrīd aktīvi diskutē sociālajos tīklos, vaicājot – kāpēc atpūta pašu mājās daudzām ģimenēm kļuvusi gandrīz par luksusa preci?
Diskusiju vietnē “Threads” aizsāka ieraksts, kurā tika spriests, ko vispār iespējams atrast par 60 līdz 90 eiro par nakti. “Skatos naktsmītnes no 60–90 eiro dienā. Ko un kur var dabūt par šo naudu?” vaicā ieraksta autors, piebilstot, ka situācija Latvijā jau kļuvusi par “labu humoru”.
Komentāros netrūkst gan ieteikumu, gan rūgtu salīdzinājumu ar citām valstīm. Daudzi atzīst, ka ģimenes budžetam pat esošās cenas ir grūti paceļamas, īpaši, ja atpūta ilgst vairākas dienas.
Īpašu atsaucību izpelnījās kādas sievietes komentārs: “Gribējām pie jūras uz dažām dienām bez nekā, vienkārši atpūsties. Mums lētāk izmaksāja nopirkt degvielu, samaksāt par četrām dienām pie Energylandia Polijā, nopirkt divu dienu parka biļetes un divas naktis kalnos. Tas sanāca lētāk nekā trīs dienas pie jūras tepat Latvijā. Izvēli sapratāt.”
Diskusijā izskanēja arī vēl tālāki salīdzinājumi. Kāds komentētājs min, ka Āzijā iespējams atrast naktsmītnes par 39 eiro ar brokastīm, kas gan izraisīja iebildumus no citiem, norādot, ka salīdzināt Latviju ar Āziju nav korekti.
Tomēr komentāra autors savu viedokli pamato: “Ja atvaļinājums ir trīs nedēļas vai ilgāk, tad aizlidot uz Āziju un dzīvot pie jūras tur būs lētāk nekā Latvijā.”
Lai arī viedokļi par salīdzinājumiem atšķiras, kopējā diskusijas noskaņa ir vienota – cilvēki vēlētos vairāk ceļot pa Latviju un atbalstīt vietējos uzņēmējus, taču daudziem, īpaši ģimenēm ar bērniem, naktsmītņu cenas šķiet pārāk augstas.
Lūk, ieskats komentāros!