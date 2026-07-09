TESTS. Izpildi šo testu, un mēs bez alkometra noteiksim, vai tu šobrīd esi skaidrā 0

kokteilis.lv

Klāt svētdienas rīts, un brīvdienas nu jau gandrīz galā. Kā tās pavadīji? Ļauj mums atbildēt uz šo jautājumu tavā vietā. Šajā testā pārbaudīsim tavu redzi, koordināciju un loģiku ar jautājumiem, kurus skaidrā prātā saprast ir viegli, bet pēc pāris glāzēm – praktiski neiespējami.

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Pārbaudi sevi un nosūti draugam, kurš apgalvo, ka vispār nav izdzēris ne glāzīti!

Cik pirkstu redzi?

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