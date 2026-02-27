FIBA Pasaules kausa kvalifikācijas spēle basketbolā, kurā tiekas Latvijas un Polijas valstsvienības “Xiaomi Rīga” arēnā.

Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien savā laukumā cieta pēdējās sekundes zaudējumu 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā pret Poliju.

Latvijas basketbolisti zaudēja ar rezultātu 82:84, Polijai uzvaras metienu ar sarežģītu metienu realizējot Džordanam Loidam.

Latvijas izlasē ar 27 punktiem izcēlās Artūrs Strautiņš, kurš 3,7 sekundes pirms pamatlaika beigām ar soda metienu panāca 82:81, 19 punktus guva Rihards Lomažs un 16 punktus pievienoja Mārcis Šteinbergs.

Šajā izlašu logā vēl 1. martā abas komandas tiksies Polijā.

Latvijas izlases starta pieciniekā bija Kristers Zoriks, Rihards Lomažs, Kristaps Ķilps, Mārcis Šteinbergs un Kārlis Šiliņš.

Pirmajās minūtēs tikai poļiem izdevās realizēt savus uzbrukumus, taču Šiliņš un Šteinbergs ar tālmetieniem ātri izlīdzināja rezultātu. Turpinājumā nevienai no komandām neizdevās iekrāt lielu pārsvaru, Latvijas izlasē rezultātu lielākoties veidojot Šteinbergam, bet pretiniekiem – Džordanam Loidam un Mateušam Ponitkam. No rezervistu soliņa veiksmīgi iesaistījās Artūrs Strautiņš, kura precīzais metiens ļāva pirmās desmit minūtes noslēgt ar 23:21 Latvijas labā.

Tuvojoties otrās ceturtdaļas vidum, Mareks Mejeris ar precīzu metienu aiz perimetra pirmo reizi mačā nodrošināja laukuma saimniekiem sešu punktu pārsvaru (32:26). Pēc minūtes pārtraukuma viesiem neizdevās pietuvoties rezultātā, turklāt vēlāk pārsvaru palīdzēja nostiprināt Šteinberga un Strautiņa precīzi metieni. Puslaika pārtraukumā dodoties, Latvijas izlase bija vadībā ar 48:42.

Otrā puslaika sākumā viesi ātri izvirzījās priekšā un Loida vadībā noturējās vadībā, pamatlaika pēdējās desmit minūtes sākot ar četru punktu pārsvaru (66:62). Ceturtās ceturtdaļas sākumā Lomažs ar tālmetienu pietuvināja Latviju līdz viena punkta deficītam, bet turpinājumā nesekmīgie uzbrukumi un pārkāpumi ļāva poļiem iekrāt plus septiņi (72:65). Spītējot diviem neprecīziem soda metieniem, turpinājumā Zoriks bija nekļūdīgs gan no soda metiena līnijas, gan spēles, bet turpinājumā 71:76 panāca Strautiņš.

Kad līdz beigu signālam bija 94 sekundes, Strautiņš pēc caurgājiena pietuvināja Latviju līdz mīnus diviem punktiem (77:79). Turpinājumā komandas apmainījās nesekmīgiem uzbrukumiem, turklāt poļiem nostiprināt vadību liedza Šteinbergs ar bloku. Strautiņš izprovocēja piezīmi un 74 sekundes pirms pamatlaika beigām iemeta divus soda metienus – 79:79.

Minūti pirms pamatlaika beigām piektās piezīmes dēļ spēle noslēdzās Zorikam, kurš pārkāpa noteikumus pret Ponitku, polim ar soda metieniem atgūstot pretiniekiem vadību. Arī šoreiz Latvijas izlase atspēlējās, pateicoties Strautiņam, kurš 3,7 sekundes pirms finālsvilpes caurgājienā panāca 81:81, turklāt izprovocēja pārkāpumu. Latvietis no soda metienu līnijas bija precīzs, taču Polijas izlases atbildes uzbrukumā Loids pēdējā sekundē realizēja tālmetienu.

Pirmajās kvalifikācijas spēlēs, kas tika aizvadītas novembrī, latvieši ar 78:86 zaudēja Nīderlandei un ar 89:68 pārspēja Austriju. Tikmēr poļi ar 90:78 apspēlēja Austriju un ar 85:83 guva panākumu pār Nīderlandi.

F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.

Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs:

Kristaps Ķilps (“VEF Rīga”), Roberts Blumbergs (Izmiras “Petkim Spor”, Turcija), Klāvs Čavars (Baku “Sabah”, Azerbaidžāna), Artūrs Kurucs (Lugo “Rio Breogan”, Spānija), Toms Leimanis (Reikjavīkas KR, Islande), Rihards Lomažs, Kārlis Šiliņš (abi – Klaipēdas “Neptūnas”, Lietuva), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas “Stal”, Polija), Toms Skuja (Ludvigsburgas “Riesen”, Vācija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas “Baxi”, Spānija), Artūrs Strautiņš (Tortonas “Derthona”, Itālija), Kristers Zoriks (“Udine”, Itālija).

Polijas vīriešu basketbola valstsvienības sastāvs:

Jakubs Garbačs, Kamils Lačinskis, Jaroslavs Ziskovskis (visi – Gdiņas “Arka”), Tomašs Gjelo, Pšemislavs Zolnerevičs (abi – Ščecinas “King”), Džordans Loids (Stambulas “Anadolu Efes”, Turcija), Blažejs Kulikovskis, Jakubs Urbaņaks (Vroclavas “Šlask”), Dominiks Oleiničaks (Tortonas “Derthona”, Itālija), Andžejs Pluta (Varšavas “Legia”), Mateušs Ponitka (Stambulas “Bahcesehir”, Turcija), Mihals Sokolovskis (“Karsiyaka”, Turcija).

