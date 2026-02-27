Vecumdienās gribi būt “pie pilna prāta”? Eksperte nosauc 5 rīcības, kas palīdzēs izvairīties no demences 0
Zita Jēkabsone-Saulīte, Latvijas Alcheimera asociācijas valdes priekšsēdētāja, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, kā izvairīties no saslimšanas ar demenci.
Jēkabsone-Saulīte atklāj, ka ir tāda “finger” metodoloģija, kuras pamatā ir piecas rīcības, kas var palīdzēt izvairīties no saslimšanas ar šo biedējošo slimību.
Pirmā no tām – socializēšanās. Eksperte pauž, ka attiecīgā vecumā vai demences sākuma stadijā nevajag sevi ieslēgt iekštelpās, bet, tieši pretēji, vajag iet ārā un komunicēt ar citiem cilvēkiem.
Otra rīcība – kognitīvo spēju darbināšana, tai skaitā iekļaujot sīko motoriku. Tā var būt krustvārdu mīklu risināšana, kā arī citu dažādu lietu darīšana.
Trešā – fiziskās aktivitātes. “Fiziskās aktivitātes ir ārkārtīgi svarīgas,” teic Zita Jēkabsone-Saulīte.
Kā ceturto eksperte min veselīgu uzturu, kas arī ir ļoti svarīgs.
Un pēdējā, piektā, rīcība – sekot līdzi savai kardiovaskulārajai sistēmai un tās rādītājiem.
