Vecumdienās gribi būt “pie pilna prāta”? Eksperte nosauc 5 rīcības, kas palīdzēs izvairīties no demences 0

21:06, 27. februāris 2026
Zita Jēkabsone-Saulīte, Latvijas Alcheimera asociācijas valdes priekšsēdētāja, TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, kā izvairīties no saslimšanas ar demenci.

Jēkabsone-Saulīte atklāj, ka ir tāda “finger” metodoloģija, kuras pamatā ir piecas rīcības, kas var palīdzēt izvairīties no saslimšanas ar šo biedējošo slimību.

Pirmā no tām – socializēšanās. Eksperte pauž, ka attiecīgā vecumā vai demences sākuma stadijā nevajag sevi ieslēgt iekštelpās, bet, tieši pretēji, vajag iet ārā un komunicēt ar citiem cilvēkiem.

Otra rīcība – kognitīvo spēju darbināšana, tai skaitā iekļaujot sīko motoriku. Tā var būt krustvārdu mīklu risināšana, kā arī citu dažādu lietu darīšana.

Trešā – fiziskās aktivitātes. “Fiziskās aktivitātes ir ārkārtīgi svarīgas,” teic Zita Jēkabsone-Saulīte.

Kā ceturto eksperte min veselīgu uzturu, kas arī ir ļoti svarīgs.

Un pēdējā, piektā, rīcība – sekot līdzi savai kardiovaskulārajai sistēmai un tās rādītājiem.

Sīkāk skaties video!

