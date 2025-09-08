Traģēdija Jeruzalemē: uzbrukumā autobusa pieturai ievainoti vairāki cilvēki, vismaz seši nogalināti 0
Jeruzalemē, diviem uzbrucējiem atklājot uguni uz autobusa pieturu, nogalināti vismaz seši cilvēki, bet 12 ievainoti, ziņo policija un mediķi, piebilstot, ka sešu ievainoto stāvoklis ir smags.
Policija vēsta, ka uzbrucēji šāvušu uz cilvēkiem autobusa pieturā, kamēr Izraēlas mediji iepriekš ziņoja, ka slepkavas iekāpuši arī autobusā un atklājuši uguni uz pasažieriem.
Teroristus nošāva kādas notikuma vietā esošais karavīrs un kāda civilpersona.
Šaušana notika lielā krustojumā pie ziemeļu ieejas Jeruzalemē, uz ceļa, kas ved uz ebreju apmetnēm Jeruzalemes austrumos.
Palestīniešu teroristiskais grupējums “Hamās” apsveicis uzbrukumu, taču atbildību par to nav uzņēmies.
Karš Gazas joslā ir izraisījis vardarbības uzliesmojumu gan Izraēlas okupētajā Rietumkrastā, gan Izraēlā. Palestīniešu teroristi uzbrukuši un nogalinājuši izraēliešus Izraēlā un Rietumkrastā. Vienlaikus arī ebreju kolonisti kļuvuši vardarbīgāki pret palestīniešiem.