Donalds Tramps un Melānija Trampa
Donalds Tramps un Melānija Trampa
Foto. Scanpix/AP Photo/Alex Brandon

Tramps Aļaskā Putinam pasniedzis kādu īpašu vēstuli no savas sievas Melānijas. Kas tajā rakstīts? 0

9:33, 16. augusts 2025
ASV prezidents Donalds Tramps, tiekoties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu Aļaskā, pasniedzis viņam vēstuli no savas sievas Melānijas Trampas, vēsta Reuters.

Kā vēstīts publikācijā, vēstulē īpaša uzmanība pievērsta bērnu situācijai Ukrainā un Krievijā.

Amatpersonas nav atklājušas vēstules precīzo saturu, taču norāda, ka tajā tiek pieminēta bērnu nolaupīšana Ukrainā.

Ukrainas bērnu deportācija

Pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievijas varas iestādes uzsāka masveida Ukrainas bērnu piespiedu deportācijas kampaņu uz Krieviju. Okupanti atņēma bērnus no ģimenēm, lai pēc tam tos varētu nelikumīgi adoptēt krievi.

Jo īpaši to darīja Krievijas bērnu ombude un daudzbērnu mamma Marija Ļvova-Belova. Viņa adoptēja zēnu, kuru okupanti nelikumīgi aizveda no Mariupoles.

Tieši Ukrainas bērnu deportācija pamudināja Starptautisko krimināltiesu Hāgā izdot aresta orderi Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam un Marijai Ļvovai-Belovai.

Ukrainas Augstākās radas cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubiņecs informē, ka kopš kara sākuma Krievija ir deportējusi vairāk nekā 19,5 tūkstošus bērnu, no kuriem vairāk nekā tūkstotis jau atgriezti Ukrainā. Atgriešanas process turpinās.

Pavasarī Augstākā Rada pieņēma likumprojektu, kas nosaka atbildību par bērnu nelikumīgu pārvietošanu un izmantošanu militāriem mērķiem, ko veic ārvalsts pārstāvis.

Nesen ASV Kongresā tika iesniegta rezolūcija, kurā nosodīta Krievijas īstenotā Ukrainas bērnu nolaupīšana un piespiedu pārvietošana.

Tramps: Tikšanās ar Putinu bijusi “ļoti produktīva”

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka viņa tikšanās Aļaskā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu bijusi “ļoti produktīva” un viņi bijuši vienisprātis “daudzos punktos”.

“Mums bija ārkārtīgi produktīva tikšanās, un mēs bijām vienisprātis daudzos punktos. Ir palikuši tikai pavisam nedaudzi [punkti],” Tramps sacīja kopīgā preses konferencē pēc trīs stundas ilgās tikšanās ar Putinu.

“Mēs nenonācām līdz tam, bet mums ir ļoti labas izredzes nonākt līdz tam,” sacīja Tramps, ar to saprotot kara pārtraukšanu Ukrainā.

Tramps pēc tam sacīja, ka plāno drīz runāt ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Eiropas līderiem, lai viņus informētu par savām sarunām ar Putinu.

“Es pēc neilga laika piezvanīšu NATO, es piezvanīšu dažādiem cilvēkiem, kurus uzskatu par piemērotiem, un, protams, piezvanīšu prezidentam Zelenskim un pastāstīšu viņiem par šodienas tikšanos,” sacīja Tramps.

Putins kopīgajā preses konferencē sacīja, ka Ukrainai un tās sabiedrotajiem Eiropā nevajadzētu radīt “šķēršļus” mieram.

Maskava gaida, “ka Kijiva un Eiropas valstu galvaspilsētas to visu uztvers konstruktīvā veidā un neradīs nekādus šķēršļus, nemēģinās traucēt topošo progresu ar provokācijām vai aizkulišu intrigām”, sacīja Putins.

Putins arī piedāvāja Trampam apmeklēt Maskavu. “Nākamo reizi Maskavā,” sacīja Putins Trampam angļu valodā. “O, tas ir interesants [piedāvājums],” atbildēja Tramps.

