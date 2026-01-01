Pikantākais našķis – pildīto halapenjo recepte, pēc kura pagatavots gardums pazudīs no galda pirmais 0
Ja gribas ko spirdzinoši asu, bet vienlaikus krēmīgu un viegli pagatavojamu, šie halapenjo pipari būs īsts trāpījums.
Sastāvdaļas:
4 halapenjo pipari;
120 g smērējamā siera;
90 g krabju nūjiņu;
1 sīpols;
loki;
rīvmaize;
eļļa.
Pagatavošana:
- Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 °C.
- Halapenjo pārgriež gareniski uz pusēm un izņem sēklas (gatavojot, nepieskarieties sejai un acīm).
- Bļodā sajauc smalki sagrieztas krabju nūjiņas, lociņus un smērējamo sieru.
- Ar šo masu piepilda pārgriezto halapenjo piparu.
- Citā bļodā ieber rīvmaizi.
- Pildītos piparus ar pildījuma pusi uz leju iespiež rīvmaizē, lai tie vienmērīgi pārklātos.
- Ieeļļo cepšanas pannu un liek uz tās pildītos halapenjo piparus.
- Cep aptuveni 40 minūtes, līdz tie kļūst zeltaini brūni un kraukšķīgi.
Lai labi garšo!