Foto: SHUTTERSTOCK

Pikantākais našķis – pildīto halapenjo recepte, pēc kura pagatavots gardums pazudīs no galda pirmais 0

LA.LV
21:02, 1. janvāris 2026
Receptes

Ja gribas ko spirdzinoši asu, bet vienlaikus krēmīgu un viegli pagatavojamu, šie halapenjo pipari būs īsts trāpījums.

Sastāvdaļas:

Kokteilis
Lielais 2026. gada horoskops visām zodiaka zīmēm – kas gaidāms attiecībās, finanšu jomā un kāda būs veselība?
Kokteilis
Viņi nav kā citi: šajos 3 datumos dzimušo dvēseles pieder citam laikmetam
VIDEO. “Migrantu tusiņš pie Brīvības pieminekļa, salūts divos naktī, kur policija?” Rūdolfs parāda, kas naktī notika Rīgā 53
Lasīt citas ziņas

4 halapenjo pipari;
120 g smērējamā siera;
90 g krabju nūjiņu;
1 sīpols;
loki;
rīvmaize;
eļļa.

Pagatavošana:

  1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 °C.
  2. Halapenjo pārgriež gareniski uz pusēm un izņem sēklas (gatavojot, nepieskarieties sejai un acīm).
  3. Bļodā sajauc smalki sagrieztas krabju nūjiņas, lociņus un smērējamo sieru.
  4. Ar šo masu piepilda pārgriezto halapenjo piparu.
  5. Citā bļodā ieber rīvmaizi.
  6. Pildītos piparus ar pildījuma pusi uz leju iespiež rīvmaizē, lai tie vienmērīgi pārklātos.
  7. Ieeļļo cepšanas pannu un liek uz tās pildītos halapenjo piparus.
  8. Cep aptuveni 40 minūtes, līdz tie kļūst zeltaini brūni un kraukšķīgi.

Lai labi garšo!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Neparasti un ļoti gardi! Zeltainās krabju nūjiņu kotletītes ar sieru
Veselam
Gribas baudīt eksotiskas garšas? Dariet to!
Receptes
Aukstā spāņu zupa. Patiks kreptīga ēdiena cienītājiem!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.