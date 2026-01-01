Drūmais laiks “dod pa nerviem”? Eksperts atklāj recepti, kā gūt dzīvesprieku 0
Jau kādu brīdi esam gada tumšajā periodā. Aiz loga slapjš, drūms, tumšs… Māris Taube, profesors, RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītājs, TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” atklāj, recepti, kā ikdienā gūt dzīvesprieku.
Taube stāsta, ka viena svarīga lieta ir saglabāt socializāciju – sociālos kontaktus, piemēram, ģimenes ietvaros. Viņš pauž, ka reizēm tas nemaz nav tik vienkārši. “Mēs redzam pacientus, kuri saka: es esmu vientuļš, man nekā nav, es neko nevaru izdarīt,” atstāsta profesors.
Vēl ir jāskatās uz to, kā cilvēks līdz šim ir dzīvojis savu dzīvi. Ir cilvēki, kuri ar visiem radiem ir sanaidojušies un pēc tam gaida, kad ar viņiem kāds draudzēsies. Ir arī cilvēki, kuri ir kopuši attiecības, un viņiem ir kolosāls savs dāmu vai kungu klubiņš, kurā ikdienā var satikties, sazvanīties un baudīt kultūru.
“Es domāju, ka socializācija būtu viens no tiem pamata akcentiem,” īsi un konkrēti saka Taube.
Arī iepriekš LA.LV esam rakstījuši par laimi un dzīvesprieku. Piemēram, šajā rakstā apkopojām 12 paradumus, kurus ir vērts ieviest savā ikdienā, lai kļūtu laimīgāks.
Paradumiem ir liela nozīme un to zina ikviens, kurš kaut reizi mēģinājis atbrīvoties no kāda slikta ieraduma. Taču labā ziņa ir tā, ka arī pozitīvie ieradumi var kļūt par tavu dzīves sastāvdaļu, ja tos regulāri atkārto. Svarīgi gan atcerēties, ka katram cilvēkam laime nozīmē kaut ko citu. Ja kāds no šiem ieteikumiem tev neder, nebaidies to ignorēt un atrast savu ceļu uz labāku pašsajūtu.